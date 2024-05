După luni de zile de competiție, emisiunea „Chefi la cuțite”, sezonul 13 și-a aflat marele câștigător. În finala „Chefi la cuțite”, sezonul 13 trei concurenți s-au luptat pentru marele premiu: Mihai Dragomir, Lăcrămioara Pintilie și Lucica Susanu.

După o probă dificilă în care au avut de gătit mai multe preparate cu echipele pe care și-i le-au format, Mihai Dragomir, Lăcrămioara Pintilie și Lucica Susanu au primit note din partea juraților, care au dezvăluit că desertul a făcut diferența între ei.

Mihai Dragomir a obținut cel mai mare punctaj și el a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 13. Prezentatoarea Irina Fodor a fost cea care i-a înmânat trofeul. Emoționat, concurentul abia a putut face câteva declarații: „Am câștigat premiul cel mare. Parcă m-a lovit un tsunami, sunt în stare de șoc. Am câștigat războiul, i-am făcut mândri pe chefi”, a spus el la Antena 1.

Chef Alexandru Sautner a fost primul care l-a felicitat pe Mihai Dragomir. Concurentul a făcut parte din echipa lui. „Sunt cel mai bucuros, nu știu când am fost ultima oară așa de fericit”, a spus el.

De fapt, Mihai Dragomir a fost cuțitul de aur al lui Ștefan Popescu, dar chef-ul nu și-a format o echipă deoarece a avut cele mai puține amulete câștigate. Astfel, concurentul a ajuns în echipa lui Alexandru Sautner. „Omul a venit aici să gătească și a făcut-o bine. Am crezut în el de la început și a câștigat”, a spus Ștefan Popescu.

Povestea lui Mihai Dragomir, câștigătorul „Chefi la cuțite” 2024, sezonul 13

În vârstă de 24 de ani, Mihai Dragomir a dezvăluit la preselecții cum și-a descoperit pasiunea pentru gastronomie. „Am început să gătesc în vacanța de vară. După ce am terminat școala, am început să lucrez într-un Bistro unde făceam multă pizza, șnițel, mâncare confortabilă pentru toți, dar nu era ceea ce îmi doream eu. Atunci am ales să plec, să mă mut la București.

Mi-am găsit o școală, mi-am găsit un job în unul dintre cele mai bune restaurante la momentul respectiv pe piață. Este un restaurant de fine dinning. Am plecat de jos, pe secțiunea de salate, apoi am trecut la carne. (…)

Se auzea vorba prin Constanța că a venit un mare chef de la Londra: Alex Crăciun. Mi-am depus CV-ul, voiam neapărat să ajung acolo! Și în cele din urmă m-au contactat. Am lucrat alături de el 8 luni”, a mărturisit Mihai Dragomir, la „Chefi la cuțite”.

„Au fost 8 luni ca la armată! Începeam la ora 8.00, terminam la 1.00. Lucram 5 zile pe săptămână, pauzele erau rare. Terasa avea 300 de locuri, iar preparatele erau foarte complexe. Simțeam că pot să lucrez oriunde ca bucătar, dar nu mă vedeam niciodată chef. Mi-a ieșit în cale un job, pe postul de chef, restaurantul ăsta mi-a oferit mie cam tot ce mi-am dorit de la mine. Merge surprinzător de bine pentru primul an. Am fost și la câteva competiții internaționale. Am fost la Olimpiada Gastronomică de la Stuttgart cu echipa națională de juniori. Sunt foarte pasionat și am încercat să fac multe chestii într-un timp scurt”, a adăugat el.

