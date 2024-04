Mihai Dragomir a primit cuțitul de aur la „Chefi la cuțite”, sezonul 13 de la Ștefan Popescu. De unde îl cunoaște pe jurat

În ediția de aseară de la „Chefi la cuțite”, Ștefan Popescu i-a dat cuțitul de aur lui Mihai Dragomir, concurentul de 24 de ani despre care a descoperit cu plăcută surprindere că i-a fost elev la școala de gastronomie.

Totodată, în emisiunea de la Antena 1, concurentul a dezvăluit cum și-a descoperit pasiunea pentru gastronomie. „Am început să gătesc în vacanța de vară. După ce am terminat școala, am început să lucrez într-un Bistro unde făceam multă pizza, șnițel, mâncare confortabilă pentru toți, dar nu era ceea ce îmi doream eu.

Atunci am ales să plec, să mă mut la București. Mi-am găsit o școală, mi-am găsit un job în unul dintre cele mai bune restaurante la momentul respectiv pe piață. Este un restaurant de fine dinning. Am plecat de jos, pe secțiunea de salate, apoi am trecut la carne. (…)

Mihai Dragomir: „Am fost și la câteva competiții internaționale. Am fost la Olimpiada Gastronomică de la Stuttgart”

Se auzea vorba prin Constanța că a venit un mare chef de la Londra: Alex Crăciun. Mi-am depus CV-ul, voiam neapărat să ajung acolo! Și în cele din urmă m-au contactat. Am lucrat alături de el 8 luni”, a mărturisit Mihai Dragomir, la „Chefi la cuțite”, conform a1.ro.

Recomandări Fenomenul bolnavilor de cancer forțați să dea statul român în judecată pentru dreptul la viață. Reprezentant al pacienților: „Luptă mai mult cu sistemul decât cu boala”

„Au fost 8 luni ca la armată! Începeam la ora 8.00, terminam la 1.00. Lucram 5 zile pe săptămână, pauzele erau rare. Terasa avea 300 de locuri, iar preparatele erau foarte complexe. Simțeam că pot să lucrez oriunde ca bucătar, dar nu mă vedeam niciodată chef. Mi-a ieșit în cale un job, pe postul de chef, restaurantul ăsta mi-a oferit mie cam tot ce mi-am dorit de la mine. Merge surprinzător de bine pentru primul an.

Am fost și la câteva competiții internaționale. Am fost la Olimpiada Gastronomică de la Stuttgart cu echipa națională de juniori. Sunt foarte pasionat și am încercat să fac multe chestii într-un timp scurt”, a adăugat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Alexandru Săbădeanu a primit cuțitul de aur la „Chefi la cuțite” de la Orlando Zaharia

Alexandru Săbădeanu l-a convins cu un desert pe Orlando Zaharia să-i dea cuțitul de aur. Bucătarul în vârstă de 30 de ani spune că a început să gătească în timp ce era student la Universitatea de Artă și Design din Cluj, ulterior câștigând experiență ca bucătar la unul dintre cele mai bune restaurante din oraș, dar și în afara țării, în Austria, și apoi în București, într-unul dintre cel mai bine cotate localuri.

Recomandări Strategia partidelor mici ca să treacă pragul pentru a ajunge în Parlamentul European. Cazul UDMR

„Am început să gătesc în timpul facultății, am făcut Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca, eram pasionat de mult de bucătărie. În anul al doilea de facultate lucram pentru un restaurant, făceam afișe promoționale, meniuri, mă ocupam de partea de graphic design.

Când aveam timp liber și eram acolo la restaurant intram în bucătărie, îi ajutam pe băieți. Încet, încet, cum am muncit acolo, mi s-a propus un job part-time. Erau niște bani în plus pentru facultate, apoi am rămas în bucătărie de tot, până în prezent. Am lucrat la un restaurant de tip fine dining din Cluj, apoi mi s-a propus să lucrez în Austria și am decis să plec, chiar dacă nu știam limba.

M-am dus pentru experiență, să văd și ce e în afară. Am stat un an, până a venit pandemia. Apoi am primit un telefon de la chef Patricio Massimino și am rămas timp de un an, am preluat secția de patiserie. În prezent lucrez la o secție de carne”, a povestit concurentul la „Chefi la cuțite”

Urmărește-ne pe Google News