În octombrie 2019, Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat. După 13 ani de relație, cei doi s-au separat din cauza discuțiilor și certurilor aprinse pe care le-au avut în ultimul an. Acum, întrebat despre o eventuală căsătorie, prezentatorul de televiziune a spus: „Eu zic că ăia 13 ani foarte buni înseamnă într-o relație mai mult decât orice.

Mihai Mitoșeru: „Nu trebuia să fac greșelile pe care le-am făcut, a fost și urât”

Și atunci eu am fost fericit, adică nu îmi pare rău deloc. Îmi pare rău că dacă atunci aveam mintea de acum, în ultimul an nu mai făceam greșeli. Nu trebuia să fac greșelile pe care le-am făcut, a fost și urât. Măcar am bunul-simț să recunosc”.

Și a continuat: „Se poate o relație să se termine la notar. Te duci, te pupi, te iei în brațe, să și plângi, nu imediat să te afișezi cu alta, ea cu altul. Nu le înțeleg pe astea. Nu mă refer la nimeni în mod special, mă refer la oricine, cunoscut sau necunoscut”.

Cei doi foști soți au o relație bună acum, vorbesc. Mihai Mitoșeru își dorește chiar să se împace cu Noemi, în repetate rânduri și-a cerut iertare, a recunoscut că a greșit, însă ea nu vrea să audă de o reconciliere.

Mihai Mitoșeru: „Eu m-aș mai întoarce. Doamna, nu știu”

„Doamna încă mă vede Bau-Bau, mă vede cu alți ochi și nu e bine. Dar eu i-am spus că am greșit, i-am explicat că m-am schimbat, dar ea nu vrea să mă creadă. Uite, am și sacou nou, clar m-am schimbat. (…)

Eu m-aș mai întoarce. Doamna nu știu dacă mai vrea. Dar nici n-am găsit o altă fată cu care să pot să cred că vreau mai mult. Cred că e de la căpățână, aici se pune un stop”, a mai declarat el pentru Cancan.

De când s-a despărțit de Noemi, Mihai Mitoșeru a avut mai multe relații, însă niciuna dintre ele serioasă. „Dacă nu vrei să te afișezi, nu te afișezi. Dacă vreau să mă prinzi, mă vei prinde. Nu trebuie să mă duc la mall sau în altă parte cu o fată. Dacă vreau să mă văd cu o fată, mă duc undeva unde nu o să vii tu niciodată.

Nu am umblat numai cu fițoase, am umblat și cu fete normale. Sună un pic ciudat, că mai există totuși fete normale pe lumea asta și am cunoscut câteva, deci eu sunt problema!”, a încheiat el.

Ce a declarat Mihai Mitoșeru înainte de divorț

Prezentatorul spera ca Noemi să se răzgândească în privința divorțului, chiar înainte cu câteva zile să meargă la notar. Nu a fost așa, cei doi s-au despărțit în final. „Nu am mai făcut nimic în ceea ce privește divorțul. Nu ne-am dus la notar, nu am semnat nimic.

Ea este în continuare la mama ei, dar nu și-a luat decât câteva haine, restul sunt aici, acasă. În ultima vreme am mai vorbit, dar nu am decis ce facem. După o relație de 13 ani e greu să iei o decizie. Acum, știi cum e, noi am avut o ceartă, ea a plecat la mama ei, oamenii la nervi spun multe lucruri. Dar e o relație lungă și trebuie să ne gândim bine ce facem pe viitor.

La un moment dat ne vom întâlni ca să vorbim, să avem o discuție serioasă despre asta. Și eu, și ea muncim foarte mult, avem un program infernal, și a fost greu să gestionam și relația”, spunea Mihai Mitoșeru.

