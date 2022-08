De mai bine de două decenii, Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu formează un cuplu. Deși iubirea lor este imensă, cei doi nu au făcut un copil. Aceștia au fost invitați la podcastul „Acasă la Măruță”, unde au făcut dezvăluiri despre viața lor.

Actrița a spus care este motivul pentru care nu a vrut să devină mamă. Ea nu și-a dorit să fie crescut de bonă sau copilul să aibă o copilărie grea.

„Alexandra Velniciuc: Eu mă felicit că nu suntem părinți!

Șerban: Ba nu, minte! Nu e adevărat! Ea suferă enorm că nu e părinte.

Alexandra: Nu sufăr, mai ales în lumea în care trăim. A fost o opțiune de viață până la urmă. Dacă aș sta să fac o anamneză a mea și a copilăriei mele, motivul pentru care nu am copil acum este pentru că mi-a fost permanent frică să nu crească așa cum am crescut eu, neînsemnând că am avut o copilărie grea. Nu avea cine să îl crească, iar eu bonă nu accept.”, au declarat Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

De-a lungul anilor, oamenii s-au întrebat de ce aceștia nu au devenit părinți niciodată. Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu susțin că meseria și principiile lor nu i-ar fi ajutat.

„Ea mi-a protejat și un fel de egoism al meu. Și eu și ea, deși niciunul nu recunoaște, suntem extrem de critici. Imaginează-ți un copil cu doi părinți așa, l-am fi devorat. Exigențele noastre ar fi fost atât de mari, încât nu știu dacă copilul ar fi făcut față. Ne-am fi dat, oricum, seama că suntem niște idioți. Ce știu azi e că îmi pare rău nu că nu am eu un copil, ci că nu are ea. Ea și-ar fi dorit și o văd clar că ar fi fost o mamă extraordinară. Eu sunt mai egoist, dar ea l-ar fi crescut și singură. Nu e bine că nu avem copii, e o eroare și a mea și nu e bine ce am făcut. Vom regreta, dar o facem deja”, au mai adăugat Șerban Puiu, soțul Alexandrei Velniciuc, la podcastul Acasă la Măruță.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În România avea un job bun, dar în 1983 a decis să fugă în SUA și s-a angajat ca femeie de serviciu. Au trecut 40 de ani de atunci, incredibil cu ce se ocupă acum Ileana

Playtech.ro ȘOC! Elena Băsescu, apariție HOT pe plajă! IREAL ce s-a văzut când s-a dezbrăcat de haine

Observatornews.ro "Era un băiețel minunat". Durere de neînchipuit după ce Archie, aflat de 4 luni în comă, a murit la 2 ore după ce a fost deconectat de la aparate

HOROSCOP Horoscop 7 august 2022. Balanțele vor găsi foarte ușor motive de bucurie, de a încuraja orice inițiativă frumoasă, de a se apropia de oameni

Știrileprotv.ro Accident îngrozitor. Actriţa Anne Heche este în stare gravă după ce mașina în care se afla a luat foc. Imagini de la locul dezastrului

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

PUBLICITATE Proprietar sau chiriaș? Răspunde la chestionar și vezi ce ți se potrivește

PUBLICITATE 7 brand-uri scandinave de pe Modivo care nu trebuie să-ți lipsească din garderobă