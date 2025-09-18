Andreea Popescu și Rareș Cojoc trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape nouă ani și au împreună trei copii. Cei doi au decis, la începutul căsniciei, să semneze un contract prenupțial, iar fosta dansatoare consideră că aceasta a fost una dintre cele mai bune decizii.

Andreea mărturisește că soțul ei provine dintr-o familie bună și a fost corect să existe o astfel de înțelegere, astfel încât, în cazul unui eventual divorț, ea să nu beneficieze de bunurile acestuia. Bruneta spune însă că nu a perceput contractul ca pe o lipsă de încredere, ci, dimpotrivă, ca pe o dovadă de iubire și seriozitate.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu de vedere, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima „Da”. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, a declarat Andreea Popescu, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

Chiar dacă în căsnicia lor mai apar uneori neînțelegeri, Andreea subliniază că nu există nimic care să ducă la un divorț. Relația lor rămâne solidă și construită pe respect reciproc.

Andreea Popescu a renunțat la dans de dragul soțului

Fosta dansatoare a Deliei Matache a povestit și despre momentul în care a renunțat la pasiunea sa pentru dans. Decizia a venit încă de la începutul relației, când programul încărcat îi ținea departe unul de celălalt – ea fiind plecată mai mult în weekend, iar Rareș Cojoc, dansator sportiv de performanță, fiind ocupat în timpul săptămânii.

Astăzi, Andreea Popescu este dedicată familiei și se declară împlinită alături de soțul ei și de cei trei copii pe care îi cresc împreună.

