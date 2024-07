Cunoscută ca fiind una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, Mirabela Dauer a mărturisit că, în tinerețe, simțea o chemare profundă către credință și chiar și-a dorit să devină măicuță. Cu toate acestea, o persoană apropiată a sfătuit-o să reflecteze îndelung asupra acestei decizii înainte de a o lua. În cele din urmă, dragostea pentru muzică a câștigat, iar artista a ales să-și dedice viața scenei.

Totuși, dorința de a urma calea credinței nu a dispărut. În anul 1996, când avea 49 de ani, Mirabela Dauer a luat decizia de a se boteza în religia creștin ortodoxă. Această schimbare a reprezentat un moment important în viața ei, aducându-i liniștea și împlinirea spirituală pe care le căutase.

„Eu sunt evreică, după părinţii mei. Eu sunt la o vârstă, dar vine o vreme în viaţa ta când trebuie să fii îngropat. Aici, în România, eu nu mai am pe nimeni.

Tu vezi aşa că prietenii mei m-ar pune într-un coşciug şi m-ar duce în Israel să mă îngroape? Eu acolo am sora, am nepoţi, am familie. N-are cine să mă ducă acolo. Cine mă îngroapă pe mine aici? Toţi prietenii mei sunt ortodocşi.

Nu doar de asta m-am ortodoxit. Eu mă duc în biserică de când mă ştiu eu. Voiam să fac semnul crucii. De mică am fost înţeleaptă şi nu am făcut lucruri rele şi nu îmi făceam cruce, dar acum pot.

Îmi doream să îmi fac semnul crucii. Familia mea care este în Israel este foarte înţeleaptă. Nici sora mea, nici nepoata mea, nimeni nu s-a supărat. M-am unit cu acelaşi Dumnezeu. M-am ortodoxit”, a spus Mirabela Dauer, în emisiunea „Vorbeşte lumea”.

Mirabela Dauer nu vorbește deloc cu băiatul ei

Invitată în emisiunea „News Magazine” de la Antena 3, artista a făcut dezvăluiri despre viața ei, dar și despre băiatul ei, Dan Alexandru.

Mirabela Dauer a fost căsătorită din 1972 până în 1980 cu Dan Traian Popovici, un regizor de montaj din Televiziunea Română. Cei doi au împreună un copil, un băiat, Dan Alexandru Popovici, care a rămas însă în grija tatălui său, după divorț.

Înainte de divorț, artista a trecut prin clipe cumplite. Soțul a bătut-o cu fierul de călcat și chiar a amenințat-o cu moartea. Viața ei s-a schimbat însă radical atunci când soțul i-a luat copilul. Traian Popovici a susținut la divorț că și-a găsit soția înșelându-l, astfel că băiatul lor, în vârstă de doar 2 ani la acea vreme, a ajuns în grija tatălui.

În emisiunea de la Antena 3, ea a avut și un mesaj scurt pentru băiatul ei, cu care nu mai vorbește deloc. „Să fie sănătos”, a transmis Mirabela Dauer pentru unicul ei copil.

Mihaela Bîrzilă, prezentatoarea emisiunii „News Magazine”, nu a ocolit relația mamă-fiu și a încercat să afle mai multe de la artistă despre băiatul ei. „Nu ai vrea să te caute la un moment dat, să îți spună mulțumesc, iubită mamă, și iartă-mă că am greșit?”, a întrebat-o moderatoarea.

„Nu aș vrea să mă caute. (…) Vorbim despre absurd? Nu. E bine așa cum e. Eu, cel puțin, am un gând frumos îndreptat spre el și-l voi avea toată viața și când n-oi mai fi. Decât să fie o chestie falsă, forțată, obligatorie, nu. E bine așa cum e. Știi ce mulți copii am eu în jurul meu?”, a declarat Mirabela Dauer la Antena 3 CNN, conform fanatik.ro.

