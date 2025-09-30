Titlurile lunii octombrie 2025 pe Netflix

Netflix vine în luna octombrie cu producții care se potrivesc perfect cu atmosfera tomnatică, un ceai cald sau o plăcintă cu dovleac. Așadar, luna aceasta vei putea urmări: sezonul 4 din seria The Witcher, care îi readuce în prim-plan pe Geralt, Yennefer și Ciri, despărțiți de un război crunt și de mulți dușmani neîndurători; filmul Steve, cu Cillian Murphy în rolul unui director care încearcă din răsputeri să țină pe linia de plutire o școală de corecție, în timp ce se luptă cu propriile probleme; The Woman in Cabin 10, o adaptare plină de mister și suspans a romanului bestseller scris de Ruth Ware, cu Keira Knightley în rolul principal.

Tot în octombrie vin pe platformă și: sezonul 3 din The Diplomat, care o găsește pe Kate în mijlocul unui haos total, ce atrage urmări serioase; thrillerul politic A House of Dynamite, în regia lui Kathryn Bigelow, câștigătoare a premiului Oscar, cu Idris Elba, Rebecca Ferguson și Gabriel Basso în rolurile protagoniștilor; al doilea capitol al seriei Nobody Wants This, unde povestea de iubire relativ perfectă dintre Joanne și Noah întâmpină obstacole; filmul Ballad of a Small Player, o dramă psihologică care prezintă încercările la care este supus un împătimit al cazinourilor, interpretat de Colin Farrell.

Recomandări Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”

Steve

Steve – trailer Netflix

Plasată la mijlocul anilor 90, acțiunea filmului Steve este o reimaginare a bestsellerului Shy, scris de Max Porter. Filmul urmărește o zi crucială din viața directorului Steve (Cillian Murphy, câștigător al premiului Oscar) și a elevilor săi de la o școală de corecție.

În timp ce Steve luptă pentru a proteja integritatea școlii și a împiedica închiderea iminentă a acesteia, se confruntă cu propriile probleme de sănătate mintală. În paralel, îl descoperim pe Shy (Jay Lycurgo), un adolescent prins între un trecut dur și un viitor incert, care încearcă să-și împace fragilitatea interioară cu pornirile violente și autodistructive. Filmul este disponibil pe platformă din 3 octombrie.

The Woman in Cabin 10

În timp ce se afla pe un iaht de lux pentru o misiune, o jurnalistă observă cum o pasageră este aruncată peste bord târziu în noapte. Însă cum toți călătorii și personalul sunt prezenți, i se spune că nu s-a întâmplat nimic. Deși nimeni nu o crede, ea continuă să caute răspunsuri, punându-și propria viață în pericol. Bazat pe bestsellerul Femeia din cabina 10, de Ruth Ware. Din 10 octombrie, pe Netflix.

The Witcher: sezonul 4

The Witcher, sezonul 4 teaser

După evenimentele care au schimbat Continentul în Sezonul 3, Geralt, Yennefer și Ciri se regăsesc separați de un război nemilos și nenumărați dușmani. Pe măsură ce drumurile lor se despart și scopurile lor devin tot mai clare, ei dau peste aliați neașteptați, dornici să li se alăture în călătoriile lor. Iar dacă vor reuși să accepte aceste „familii găsite”, s-ar putea să aibă o șansă reală de a se reuni… pentru totdeauna. Sezonul 4 este disponibil pe Netflix din 30 octombrie.

Seriale noi pe Netflix în octombrie

Love is Blind: Sezonul 9

Persoane singure din Denver aflate în căutarea sufletului pereche intră în capsule, înfruntând intrigi și triunghiuri amoroase, sperând să-și găsească iubirea. Din 1 octombrie.

Dudes

Patru prieteni apropiați, de 40 de ani, încearcă să se adapteze la noile norme ale masculinității moderne, dar eforturile lor par să complice și mai mult lucrurile. Din 2 octombrie.

Genie, Make a Wish

După un mileniu, un duh extravagant se întoarce să îndeplinească dorințele unei femei hotărâte. Va putea magia lui să facă din rutina ei un univers al iubirii și al fanteziei? Din 3 octombrie.

Recomandări Ce ar putea lovi Ucraina în Rusia cu rachetele Tomahawk: capitala Moscova, porturi și noduri critice – ținte strategice cu puternic impact psihologic

The New Force

O secție de poliție cu personal insuficient din Suedia anilor 1950 lansează un experiment îndrăzneț și angajează primul grup de agente. Inspirat din fapte reale. Din 3 octombrie.

Monster: The Ed Gein Story

Povestea șocantă a lui Ed Gein, criminalul și jefuitorul de morminte, care a inspirat cei mai faimoși ucigași de pe marele ecran. Din 3 octombrie.

True Haunting

Prin reconstituiri captivante și interviuri din prezent, acest serial terifiant explorează întâlnirile paranormale din perspectiva celor care le-au trăit. Din 7 octombrie.

Is it Cake? Halloween

E tort sau nu? Ne dați sau nu ne dați? Cofetarii pricepuți pregătesc torturi suprarealiste de Halloween în această ediție specială de sezon a serialului-concurs de succes. Din 8 octombrie.

Descoperă și Filme de Halloween – Top 20 filme horror, dar amuzante de Halloween

Nero the Assassin

Franța anului 1504. Un asasin care fuge de dușmani își regăsește fiica de mult pierdută și este nevoit să aleagă ce să salveze: pe ea, pe el însuși sau lumea. Din 8 octombrie.

Boots

După ce se alătură pe negândite Marinei SUA, un adolescent umilit găsește un nou scop în viață, dar și o frăție neașteptată în rândul echipei pestrițe de recruți. Din 9 octombrie, pe Netflix.

The Resurrected

Pentru a-și răzbuna fiicele, două mame îndurerate readuc la viață un șarlatan, dar odată cu adevărurile care ies la iveală, dreptatea pare că le scapă din mână. Din 9 octombrie.

Splinter Cell – Deathwatch

În lumea sumbră a spionajului, Sam Fisher este un zvon și o legendă. Atras înapoi în acțiune, el trebuie să ajute o nouă recrută să expună o conspirație globală. Din 14 octombrie.

No One Saw Us Leave

Trecând printr-o despărțire cu probleme, o femeie luptă să-și recupereze copiii răpiți de către soțul ei. Un serial dramatic inspirat de o poveste adevărată. Din 15 octombrie.

The Diplomat – sezonul 3

Prinsă în vârtejul unei crize diplomatice, Kate trebuie să facă față unei noi administrații fragile și unei amenințări mortale, cu consecințe ce pot schimba lumea. Din 16 octombrie.

Romantic Anonymous

O ciocolatieră strălucită care se teme să privească lumea în ochi cunoaște un moștenitor care se teme să-i atingă pe alții, apoi descoperă că fiecare e imun la celălalt. Din 16 octombrie.

Starting 5 – sezonul 2

Un serial fascinant care îi urmărește pe Jaylen Brown, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton și James Harden de-a lungul sezonului NBA 2024 – 2025. Din 16 octombrie.

The Monster of Florence

O dramă polițistă ce urmărește cazul lui „Il Mostro di Firenze”, primul ucigaș în serie din Italia, care a fugit de justiție și a terorizat națiunea decenii întregi. Din 22 octombrie.

Nobody Wants This- sezonul 2

Amețitoarea poveste de dragoste dintre Joanne și Noah începe să fie tulburată de drame de familie, încercări în carieră și o foarte mare întrebare. Din 23 octombrie pe Netflix.

The Asset

Infiltrându-se într-un imperiu mafiot, agenta sub acoperire Tea trebuie să facă o alegere dureroasă: să-și continue misiunea sau să o ajute pe iubita capului mafiot? Serialul este disponibil din 27 octombrie pe Netflix.

Breathless – sezonul 2

Privatizarea spitalului aduce un nou supervizor și tensionează echipa, în timp ce Patricia și Jésica luptă între viață și moarte. Din 31 octombrie.

Rytm+ Flow Frannce – Sezonul 4

Începe duelul! Legendele rap SCH și SDM merg cap la cap în competiția care vine cu noi provocări și două tabere care luptă pentru șansa de a triumfa. Din 31 octombrie.

Filme noi pe Netflix în octombrie 2025

Caramelo

După un diagnostic care îi schimbă viața, un bucătar promițător descoperă speranța și umorul cu ajutorul unui companion canin remarcabil, în această tragicomedie. Un nou film disponibil începând cu 8 octombrie, pe Netflix.

27 Nights

O femeie e internată de fiicele sale într-o clinică psihiatrică din cauza comportamentului libertin, iar un expert trebuie să decidă dacă e senilă sau doar se bucură de viață. Din 17 octombrie.

She Walks in Darkness

O tânără agentă lasă totul în urmă pentru a se da drept membru ETA, riscându-și viața pentru a deconspira ascunzătorile teroriștilor din sudul Franței. Din 17 octombrie.

A House of Dynamite

O rachetă de origine necunoscută este lansată împotriva Statelor Unite, declanșând o cursă contracronometru pentru a stabili cine e responsabil și cum trebuie reacționat. Din 24 octombrie.

Ballad of a Small Palyer

În cazinourile strălucitoare din Macao, un cartofor care fuge de trecutul și datoriile sale devine fascinat de o femeie enigmatică la masa de bacara. Din 29 octombrie.

Filme documentare Netflix în luna octombrie

Victoria Beckham

Victoria Beckham trailer

Intră în atelierul londonez al Victoriei Beckham, unde fosta Spice Girl devenită designer renumit își dezvăluie viața și se pregătește pentru Săptămâna Modei de la Paris. Unul dintre cele mai așteptate filme documentare poate fi vizionat pe Netflix din 9 octombrie.

My Father, The BTK Killer

Crescută de un bărbat care duce o viață dublă monstruoasă, fiica ucigașului BTK relatează povestea ei înfiorătoare în acest documentar despre crime reale. Din 10 octombrie.

The Perfect Neighbor

În acest documentar, imaginile surprinse de camerele de corp ale poliției dezvăluie cum un conflict de lungă durată între vecini s-a transformat într-o tragedie. Din 17 octombrie.

Turn of the Tide – the Surreal Story of Rabo de Peixe

În iunie 2001, sute de kilograme de cocaină au fost aduse de valuri într-un sat portughez. Acest documentar dezvăluie impactul profund și de durată asupra comunității. Din 17 octombrie.

Filme Netflix pentru copii și familie

Și cei mici pot vedea în luna octombrie pe Netflix noi filme animate.

Dr. Seuss’S Horton!

Când prietenii lor din junglă au nevoie urgentă de ajutor, pot conta pe onoarea lui Horton și cuvântul lui Samson, care promit să salveze situația! Din 6 octombrie.

The Twits

Cei mai răi și mai vicleni ticăloși plănuiesc să cucerească orașul, iar doi copii curajoși se aliază cu o familie de animale magice pentru a-i împiedica. Din 17 octombrie.

Sursă foto – Shuttersock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE