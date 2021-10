Noul trailer al filmului „House of Gucci” a fost lansat. Lady Gaga joacă rolul Patriziei Reggiani

Filmul, regizat și co-produs de Ridley Scott, apare în cinematografele din SUA pe 24 noiembrie. Filmul „House of Gucci”, bazat pe cartea „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” scrisă de Sara Gay Forden, are în prim plan uciderea lui Maurizio Gucci, personaj interpretat de Adam River, din 1995.

Patrizia Reggiani a fost condamnată pentru ordonarea uciderii lui în 1998. Aceasta a fost eliberată din închisoare în 2014. Pe lângă Lady Gaga și Driver, în film mai joacă Jared Leto (în rolul Paolo Gucci), Jeremy Irons (în rolul Rodolfo Gucci), Jack Huston (în rolul Domenico De Sole), Salma Hayek (în rolul Giuseppina ”Pina” Auriemma) și Al Pacino (ca Aldo Gucci).

O româncă joacă în filmul „House of Gucci”

Pe lângă numele mari de la Hollywood care joacă în film, dar și o româncă face furori.

Mădălina Ghenea a făcut declarații despre filmul „House of Gucci”, cel în care joacă rolul Sophiei Loren.

„În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă. Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri.

Mădălina Ghenea și Al Pacino în filmul „House of Gucci”

Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră ❤️? Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott”, a scris actrița pe Instagram.

