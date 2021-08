„În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă.

Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri.

Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră ❤️? Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott”, a scris actrița pe Instagram.

Din distribuția filmului fac parte nume mari de la Hollywood, precum Lady Gaga, Adam Driver, care a jucat în „Războiul Stelelor”, și Jared Leto, câștigătorul Oscarului în 2013, pentru cel mai bun rol secundar.

Scenariul filmului este scris de Roberto Bentivegna şi este inspirat după cartea The House of Gucci: o poveste senzațională de crimă, nebunie, frumusețe fermecătoare și lăcomie, al cărei autor este Sara Gay Forden.

Lady Gaga joacă rolul Patriziei Reggiani, condamnată pentru asasinarea fostului său soţ Maurizio Gucci, care a fost împuşcat de un asasin plătit, la 27 martie 1995, în timp ce intra în sediul firmei sale din Milano.

