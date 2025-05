Pavel Bartoș l-a făcut pe Smiley să scoată bani din buzunar. „Suntem producători amândoi”/ VIDEO EXCLUSIV

După ce a debutat ca regizor de film cu scurtmetrajul „Romanian tradition”, Pavel Bartoș a trecut pe partea de producție, iar filmele lui s-au dovedit a fi un real succes. Chiar dacă i-a fost extrem de greu pentru a produce un lungmetraj, căci a fost nevoit să bată la uși închise, prezentatorul de la „Românii au talent”, spune că asta l-a ambiționat și mai tare. De aceea, după „Ramon”, lucrurile au fost un pic mai ușoare. „E foarte greu să faci în ziua de azi film independent în România pentru că, știi cum e, trebuie să faci rost de bani, din stânga, din dreapta, dar mi-am demonstrat de-a lungul timpului că nu este imposibil”, a declarat Pavel Bartoș pentru Libertatea. Așa cum era de așteptat, prietenii și apropiații i-au cerut, direct sau voalat, să îi bage în filmele lui. „Deci Horia Brenciu, Răzvan Fodor, nu mai zic de alții, care îmi cer să îi bag în filme. Bine, Horia Brenciu a fost cel mai înverșunat, insistent, și până la urmă o să joace. În filmul de Crăciun, în «Moș Ramon există», o să joace într-o formă sau alta. Deci Horia Brenciu va fi în film, într-un fel sau altul. Deci i-am îndeplinit visul chiar dacă el nu știe”, a completat amuzat actorul.

Recomandări Cum văd oamenii de pe strada Viselor din Gulia, Dâmbovița, duelul dintre Nicușor Dan și George Simion: „Speranța ar fi să iasă președinte și să dea țara peste cap!” I VIDEO

Pavel Bartoș lucrează extrem de bine cu Jesus del Cerro

Dat fiind faptul că nu este deloc ușor să obțină finanțare pentru filmele lui, dar și că are extrem de mare cerere din partea prietenilor care vor să aibă orice rol, cât de mic, în filmele lui, Pavel Bartoș ar putea să facă ușor rost de bani, doar cerându-le un comision de participare. „Aș putea să fac așa un film și să le zic: care vreți să jucați în el? Chiar e o idee foarte bună, o să mă gândesc la următorul. Dar la ăsta i-am dat mână liberă regizorului, lui Jesus del Cerro și, așa cum a făcut și la primul film «Ramon», a făcut și la cel de-al doilea. El a făcut castingul. Trebuie să ai încredere în regizor și el trebuie să aleagă că dacă îi zic că aș vrea să joace nu știu cine, că mai am nu știu ce prieten, o să-mi zică că la câți prieteni am o să facem film cu o sută și ceva de actori. Nu putem. Trebuie să ne limităm la ăia de care avem nevoie și cum avem nevoie. Și atunci am mers pe mâna regizorului”, ne-a explicat actorul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Ilinca Simion s-a lăudat în autobiografie că a luat examenul la Liceul Militar din Breaza. În lista oficială de admitere a picat a opta din coadă, în 2014

În plus, are mare încredere în regizorul Jesus del Cerro, cu care a colaborat de-a lungul timpului, și nu vrea să pună la îndoială alegerile lui în materie de distribuție. Cu atât mai mult cu cât relația dintre ei a ajuns la un alt nivel și nu vrea să piardă tot ce au construit până acum. „Ideea este că el este atât de expresiv încât eu îi zic că am înțeles ce vrea să zică. Știi cum e? La un moment dat, după ce stai mult timp cu un om ajungi să te înțelegi prin semne. Chiar și la teatru vine câte un regizor la mine și doar îmi face niște semne, iar eu înțeleg. Deși concret pe gură nu spune nimic, dar prin gesturi spune totul. Am ajuns să ne înțelegem din priviri”, a povestit Bartoș pentru Libertatea, completând că regizorul spaniol este atât de amuzant atunci când vorbește cu patos încât aproape nimeni nu îi înțelege româna. „Chiar a fost o fază foarte haioasă la filmul de Crăciun, la «Moș Ramon există», în care era fetița mea pe set și la un moment dat a început Jessus să vorbească cu ea în română. A venit Sofia la mine și mi-a zis că nu înțelege nimic din ce spune și să îl rog să vorbească cu ea în engleză. Deci e foarte haios”.

Pavel Bartoș și Smiley, un cuplu de polițiști ca în BD-uri

Recomandări Cu cifrele pe masă. Cât a primit pentru George Simion firma patronului de la Realitatea TV şi cine a încasat 3 milioane de euro pentru promovarea lui Nicuşor Dan

Pentru Bartoș urmează un al patrulea film în calitate de producător, după „Ramon”, „Moș Ramon există” și „Marea Pescuială”, de această dată în parteneriat cu Smiley. Cei doi nu vor fi doar producători, ci și colegi de platou. „În septembrie o să filmăm prima comedie polițistă. Cu Smiley. În care suntem producători amândoi. E prima comedie polițistă în care noi doi suntem un cuplu de polițiști extraordinari. Abia așteptăm. Va ieși abia anul viitor în cinematografe. E un film la care am visat de mult să-l facem împreună”, a declarat Pavel Bartoș în exclusivitate pentru Libertatea, recunoscând că filmul are ca sursă de inspirație celebra serie „Brigada Diverse”.

„Noi nu am inventat focul și nici nu vrem să inventăm focul sau lumânarea. Nu. Normal că o să aibă influențe pentru că B.D.-urile au încântat atât de mult timp oamenii și atunci normal că trebuie să aibă un iz, dar în același timp trebuie să aducem și în contemporan, în actualitate. În primul rând va fi o comedie foarte bună în care aveți de-a face cu niște polițiști buni. De data asta chiar vor fi niște polițiști buni care vor să facă bine. Că le iese câteodată nasol, asta este altceva, dar ei vor să facă bine”.

Video: Robert Nițoi

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Pavel Bartoș l-a făcut pe Smiley să scoată bani din buzunar. „Suntem producători amândoi”/ VIDEO EXCLUSIV

Urmărește-ne pe Google News