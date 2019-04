„Pistruiatul” revine la actorie. Va apărea într-un serial

Costel Băloiu a făcut un rol memorabil în serialul „Pistruiatul”, unde a jucat alături de de Sergiu Nicolaescu cu foarte mulți ani în urmă și care a încântat generații întregi de români.

După ani în care a stat departe de lumina reflectoarelor, Costel Băloiu a fost distribuit în serialul „Doi șoferi”, potrivit click.ro.

„Iniţial nu am vrut să mă duc, însă este vorba despre o comedie, o parodie despre viaţa asta de la volan. E o echipă tânără, am înţeles că va începe să fie difuzat în luna august, la început pe Internet, iar apoi vor mai vedea. Eu până în 1992 am făcut taximetrie, apoi am făcut tir până în 2005, după care am lucrat la Ministerul Educaţiei. Sunt coleg într-unul dintre episoade cu actorul Cristian Simion de la Teatrul de revistă Constantin Tănase”, a declarat Costel Băloiu pentru sursa citată.

Acesta a dezvăluit și care este viața sa în prezent:

„În acest moment supravieţuiesc decent, lucrez la Ministerul Educaţiei şi sunt la a treia nevastă. Am un băiat din prima casătorie, plecat în Canada, pe care nu l-am mai văzut din 1999, când ne-a reunit Andreea Marin la „Surprize, surprize”. Nu a mai ţinut legătura, nu a mai vrut el”.

Citește și: OPINIE | Deși ministrul Sorina Pintea spune că pacienții vor plăti mai puțin, bolnavii rămân la mâna spitalelor private, dacă vor condiții mai bune