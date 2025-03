În doar câteva ore, un nou capitol de poveste se va scrie la „Românii au talent”! De la ora 20:30, Pavel Bartoș și Smiley vor aduce în fața telespectatorilor o ofertă unică, de nerefuzat: Super Friday! Ediția în care emoțiile de lux, seturile complete de talent și veselia cu diagonală mare se dau la un preț incredibil.

Cine este Mihaela Breabăn de la „Românii au talent”

În această seară, scena „Românii au talent” devine locul unei mărturisiri emoționante despre luptă, speranță și puterea de a merge mai departe. Mihaela Breabăn, inspector fiscal, în vârstă de 52 de ani, din județul Ilfov, îi va surprinde pe Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete cu o melodie compusă după una dintre cele mai grele încercări ale vieții sale.

„În povestea vieții mele, întâi a fost chitara. A apărut pe la 14 ani și nu știu cum se numesc acordurile, dar eu le cânt”, va mărturisi Mihaela. După ani în care muzica a fost ba aproape, ba departe, a revenit la chitară într-un moment cu o încărcătură specială: „Am fost bolnavă, am avut cancer la sân și domnul doctor mi-a spus, după un an de luptă, că am învins și sunt un om sănătos! Credeți-mă că am ajuns acasă, mi-am luat chitara în mână, după cei 7 ani în care nu mai cântasem, și am compus melodia pe care o să v-o cânt în seara aceasta”.

Cântecul ei este o declarație de iubire pentru viață, un mesaj de speranță pentru toți cei care trec prin încercări grele. „Uitasem ce înseamnă să mă mai iubesc, uitasem de mine, uitasem să mai cânt, să mă mai ocup de sufletul meu… Din moment ce am scăpat de cancer, mi-am dat seama ce înseamnă să lupți pentru viața ta, pentru ziua de mâine”, spune Mihaela, cu emoție.

Reacția Andrei când a văzut momentul pregătit de Mihaela Breabăn

Momentul i-a surprins pe jurați, iar Andra, vizibil emoționată, a reacționat: „Atât de mult m-a atins faptul că cineva care a trecut prin ceva atât de greu a scris un cântec atât de pozitiv: vreau să trăiesc, vreau să zâmbesc. Doar o femeie curajoasă reușește să facă asta. Impactul tău asupra oamenilor va fi colosal. Nu ai venit întâmplător aici, nu doar pentru acest cântec! Ci ca să transmiți acest mesaj tuturor femeilor: ridicați-vă, zâmbiți, uite că se poate! Mă doare carnea pe mine de cât de mare a fost impactul asupra mea, care n-am trecut prin așa ceva, dar pot să înțeleg pentru o femeie ce ar însemna asta”.

Cum va primi publicul acest moment de o sinceritate răvășitoare, dar și dacă cei patru jurați vor decide ca Mihaela să treacă în etapa următoare, vom afla în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă în avans pe VOYO.

