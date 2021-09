Povestea lui Adi Nartea, actorul principal din serialul „Vlad”. A fost profesor de sport, dar și model: „Catinca Roman m-a descoperit”

Peste doar o zi va începe unul dintre cele mai așteptate seriale de la PRO TV. În cel de-al patrulea sezon și ultimul, Vlad trebuie să dea cărțile pe față și să demaște adevărul, păstrând în minte faptul că, la final, totul se plătește!

Ultimul sezon al serialului VLAD începe luni, 6 septembrie, de la ora 21.30. Despre acest proiect în care e implicat, dar și despre trecutul și viața lui personală, Adi Nartea a făcut acum dezvăluiri.

Libertatea: Ce ne poți spune despre noul sezon „VLAD”? Ceva detalii de culise?

Adrian Nartea: Noul sezon „VLAD” a fost unul foarte așteptat, atât de noi, cât și de către cei de acasă. Totodată, așa cum deja știți, este și ultimul sezon, așa că a venit vremea să vedem cum se va încheia povestea lui Vlad Pop. Prea multe nu vă pot spune de pe acum, însă veți cunoaște personaje noi, veți descoperi întorsături neașteptate și veți avea parte de momente care vă vor tăia respirația. Cât despre culise, pentru mine a fost o mare bucurie să revin pe set și să mă văd cu toți colegii. Cred că fiecare dintre noi vrea să strângă cât mai multe amintiri pe care să le poată păstra și după ce vom termina filmările.

– Cu ce te-ai ocupat înainte de a apărea pe micul ecran, de a te vedea acum în postura de actor?

– De-a lungul anilor am povestit despre faptul că eu mi-am început cariera ca profesor de sport, după ce am absolvit facultatea. A fost o perioadă scurtă, însă intensă pe care o păstrez, cu drag, într-un sertar al amintirilor mele. Apoi a fost perioada cu publicitatea, când am lucrat în publicitate și am descoperit ce înseamnă evenimente, ce înseamnă betele, ce înseamnă viață din spatele camerelor și a producțiilor publicitare de toate felurile. Ceea ce a urmat este partea cunoscută deja de către public: reclame, prezentări de evenimente, lucruri pentru care îmi fac timp și astăzi, deoarece fiecare dintre ele a construit la omul care sunt astăzi.

– Ai cochetat cu modellingul. Ce ne poți spune despre acea perioadă? Ai lucrat cu Cătălin Botezatu, cu Catinca Roman?

– Catinca Roman a fost cea care m-a descoperit, undeva prin anul 2000, când mi-a propus să fac parte dintr-o prezentare de-a ei care avea loc la Brașov. Inițial nu am considerat că va fi ceva ce voi face și cu altă ocazie, m-am gândit că este o plimbare pe podium… și cam atât, easy money! Nu regret nicio secundă că am acceptat și că am descoperit și lumea modellingului. Nu este nimic ușor, iar atenția pe care o oferă oamenii la detalii în această lume este incredibilă. Totul trebuie să arate perfect. În plus, înveți că a fi frumos necesită o întreagă echipă în spate o viziune și curaj.

– Ai apărut și cu siguranță vei mai apărea în multe reclame. Care e secretul succesului tău în acest domeniu?

– Nu aș vrea să spun că am un secret anume sau că eu dețin cheia modului în care trebuie să te comporți pentru a apărea în cât mai multe reclame. Pot spune doar că gena e de vină sau cine este responsabil cu faptul că mi-a dat fața asta comercială și că am fost efectiv pasionat să fur meserie și să văd cum lucrează oamenii și, cum se spune din bătrâni, „să las loc de bună ziua”. De pe vremea aia mi se spunea că ar trebui să dau la actorie, n-am dat la actorie, dar am făcut multe lucruri pentru asta și cred că se vede acum. Și, da, am fost și un răsfățat al acestui domeniu, am avut norocul să joc alături de profesioniști în formate diferite și să descopăr, în detaliu, această zonă.

– Ce faci pentru a te menține în formă? Urmezi o dietă, faci mult sport?

– Fac foarte mult sport și sunt atent la ceea ce mănânc, cu siguranță. Pentru că ceea ce mănânci este mai important decât dacă faci sau nu sport. După atâția ani de sport de performanță și sport amator, am ajuns să-mi cunosc organismul și să îmi cunosc limitele și tentațiile, practic am reușit să-mi calibrezi un stil de viață cât se poate de echilibrat pentru mine.

Nu fac asta doar pentru a arăta bine, ci și pentru a avea grijă de sănătatea mea. Fiind absolvent al Facultății de Sport, unde am făcut și cursuri de medicină, bio mecanică, fiziologie și așa mai departe, înțeleg foarte bine cum ne ajutăm organismul și dezvoltarea pe termen lung, așa că profit de orice moment pentru a face un mic antrenament, o mișcare sau să mănânc doar salată…

– Care e viața lui Adrian Nartea dincolo de camerele de filmat?

– Este o viață absolut normală, cu bune și cu rele. În perioada în care filmez pentru „VLAD”, atenția mea este majoritar îndreptată pentru ceea ce am de făcut: zile pe set, promo-uri, apariții. Însă întotdeauna îmi fac timp pentru cele mai importante persoane din viața mea: soția mea, Alina, și cele două fete superbe pe care le avem, Mara și Petra. Ultimele luni au fost pline de bucurie, deoarece am retrăit entuziasmul și energia unui bebeluș în casă. Și ce frumos a fost, mult mai relaxată decât la primul și mai atenți la bucuria pe care ne-a oferit-o și ne oferă.

– Cum ți-ai cunoscut soția? Ce ne poți spune după 11 ani de iubire cu Alina?

– Uite că tot vorbeam de perioada de modelling, tot în acea perioadă ne putem întoarce și pentru povestea referitoare la primele întâlniri dintre mine și Alina. Ea era semnată la agenția la care am ajuns și eu după primele prezentări făcute alături de Catinca Roman. Și la un moment dat, am avut un proiect comun într-o altă țară, în Tunisia. Așa am ajuns să vorbim mai mult… să ne acordăm atenție și… iată-ne acum. O familie fericită, cu două fetițe minunate și cu multe planuri înainte. Ce vă pot spune? Este că o relație de durată necesită timp, încredere și iubire, înțelegere și respect. Dacă investești o parte din tine, vei primi înapoi o parte din omul alături de care îți petreci viața.

– Care e fost cel mai fericit moment din viața ta? Dar cel mai trist?

– Momente fericite au fost destule, dar la fel și triste. La urma urmei… așa e viața: un echilibru între bine și rău, între greu și ușor. Fericire am simțit când m-am căsătorit cu Alina, când s-au născut Mara și Petra, când am petrecut timp doar noi și am știut să ne bucurăm de ceea ce aveam.

Evident, cel mai greu și trist moment a fost cel în care am aflat de problemele mele de sănătate. Și nu știam cum vor decurge lucrurile… Atunci mă gândeam cum voi face să merg mai departe, cum voi reuși să fiu puternic și pentru mine, cât și pentru familia mea… dar și alea au frumusețea lor, acum că am trecut de ele. Așa e viața și așa trebuie să fie, cu bune, cu rele, cu tot ce implică verbul „a trăi”.

– Ai dezvăluit recent că te-ai confruntat cu grave probleme de sănătate. Cum ai trecut peste clipele dificile? De unde ți-ai găsit puterea pentru a merge mai departe?

– Cu toții în viață avem momente în care facem un viraj destul de abrupt în stânga sau în dreapta, ei bine, pentru mine ăsta a fost un viraj destul de mare, pentru că m-a ajutat să-mi dau seama cât de puternic sunt și cum fac față unor asemenea situații. Evident, eu am luat-o ca pe o cursă lungă pe care trebuie s-o duc singur, dar am avut norocul că alături de mine au fost familia și prietenii, chiar dacă eu de multe ori refuzam ajutorul lor.

Eu o făceam doar ca să-i protejez pe ei, mi-era foarte greu să accept un ajutor din afară, eram foarte încăpățânat să mă descurc singur. Și asta m-a ajutat să-mi descopăr puterea și să realizez că nu sunt singur și tocmai ăsta a fost motivul pentru care am vrut să fac publică experiența mea, pentru că știu că asta poate să ajute și pe alții. Puterea de a merge mai departe a fost în refuzul de a mă îngropa într-un scenariu pesimist. Nu puteam să concep că Mara nu va avea un tată și că Alina nu va avea în continuare un soț. Asta m-a dus mai departe să răzbesc, încăpățânarea și refuzul de a ceda.

