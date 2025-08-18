Înainte ca „Jocul cuvintelor” să intre din nou în casele românilor, Libertatea a stat de vorbă cu Dan Negru despre celebrul quiz show, dezvăluind la ce să se aștepte publicul în acest sezon.

„Miracolul unui show curat, cu public smart și cu audiențe mari continua. Ăsta e «Jocul Cuvintelor». Știu cum e să ai succes în TV. Nu sunt prezentatorul unui singur format, am avut succes și cu blonde și cu copii și cu revelioane și cu farse, dar «Jocul Cuvintelor» l-aș pune în top 3 al programelor mele all time”, a spus Dan Negru.

Întrebat cum se simte în prezent la Kanal D, ținând cânt că a semnat în urmă cu aproape patru ani cu postul deținut de turci, prezentatorul a afirmat că nu realizează când a trecut timpul.

„Mă simt bine la Kanal D, nici nu știu cum au trecut patru ani. Dar nici ăia 30 de dinainte, de când m-am apucat de TV, nu știu unde s-au dus. Televiziunea ca breaslă, spre deosebire de anii ‘90, e într-o schimbare accelerată. În lunile următoare cred că vor veni tot mai multe vești de schimbări în piața media, așa că noi, cei care construim televiziune, va trebui să învățăm să ne adaptăm schimbărilor. Despre asta va fi televiziunea în anii următori. Despre adaptare”, a spus Dan Negru în exclusivitate pentru Libertatea.

Fiind întotdeauna o persoană pozitivă și plină de energie, am vrut să aflăm de unde își ia Dan Negru puterea și cum își încarcă bateriile când simte că nu mai poate.

„Îmi place tot ceea ce fac, nu simt că fac ceva obligat. În viața mea nu m-am dus la serviciu obligat. Cred că ăsta e secretul unei vieți împlinite: un serviciu la care să-ți placă să te duci. Asta ar trebui să fie prima educație a copiilor. Nu îi învățăm bucuria vieții. Școala trebuie să facă oameni buni, nu oameni mari”, a încheiat Dan Negru interviul pentru Libertatea.

