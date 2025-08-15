Luni seară, Kanal D dă startul unui nou sezon al emisiunii „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, gata să le ofere pasionaților de quiz-uri provocări captivante și distracție de calitate. Așa cum și-a obișnuit publicul telespectator, Dan Negru, amfitrionul celebrului quiz, va aduce în prim-plan, cu fiecare nouă ediție, concurenți din diferite zone ale țării, cu profesii dintre cele mai diverse, cu toții pasionați de cuvinte și gata să găsească soluțiile corecte definițiilor oferite în cadrul emisiunii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Noi avem definițiile, dumneavoastră să aveți răspunsuri…”, le transmite, plin de entuziasm, Dan Negru celor din fața micilor ecrane, la debutul ediției acestui nou sezon.

Ce concurenți vor fi la Jocul cuvintelor

Un operator programator C.N.C. (n.r. – Computer Numerical Control), un economist-expert monitorizare, un consultant vânzări call-center, un actor/profesor de artă și un fizioterapeut dau curs invitației lui Dan Negru și intră în spectacolul cuvintelor și al sensurilor, dorindu-si, totodată, să trăiască și bucuria câștigurilor.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Sportul minții își așteaptă, așadar, publicul, în fața micilor ecrane, începând de luni, 18 august, la Kanal D, odată cu lansarea noului sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, emisiune ce va fi difuzată în fiecare luni și marți, de la 23.00.

Nu ratați, din 18 august, de la 23.00, emisiunea care pune preț pe inteligența românilor, „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, în fiecare luni și marți, numai la Kanal D.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE