Printre vedetele care participă la Asia Express 2025 se află și Raluca Bădulescu. Ea a ales să meargă în emisiunea de la Antena 1 alături de Florin Stamin, fostul ei soț.

Într-un interviu pe care ni l-a acordat în exclusivitate înainte să plece pe tărâmul asiatic, Raluca Bădulescu a afirmat că nici ea nu știe cum de a acceptat această provocare și că nu și-a închipuit niciodată că va ajunge să fie concurentă la Asia Express.

Nu s-a gândit că ar putea participa în show-ul de la Antena 1

„Nici eu nu știu cum am acceptat această provocare. Este un show TV extraordinar, pe care-l urmăresc de foarte mult timp. Am urmărit perseverența, ambiția, încercările prin care au trecut toți ceilalți concurenți de-a lungul timpului și nu mi-am închipuit niciodată că aș putea fi printre ei. M-am gândit de multe ori de câtă putere ai nevoie ca să treci prin această aventură.

Nu mă întrebați deci cum de am acceptat această provocare. Dar, culmea, am acceptat cu bucurie. Și o îmbrățișez ca pe cea mai tare aventură din viața mea. Sunt extrem de entuziasmată, emoționată, fericită că pot fi parte din fenomenul Asia Express. Nu știu ce voi face, dar faptul că știu că în viața asta fac parte din fenomenul Asia Express mă face foarte mândră și sunt foarte onorată că am primit această șansă unică în viață”, a spus Raluca Bădulescu, în exclusivitate pentru Libertatea.

Pentru că va fi plecată în Asia timp de mai multe săptămâni, vedeta s-a văzut nevoită să renunțe la conturile ei de pe platformele pentru adulți, acolo unde a recunoscut în trecut că activează.

Întrebată ce se va întâmpla cu acele conturi cât timp ea participă în show-ul de la Antena 1, Raluca Bădulescu ne-a dezvăluit că și-a anunțat deja fanii și abonații că a luat o pauză și că se va întoarce la ei când revine în România.

„Legat de conturile mele de pe rețelele de socializare pentru adulți, deja am anunțat acolo că voi lipsi și că vor fi într-o pauză toate acele conturi. Normal că nu voi putea comunica și cu cei de acolo, cu fanii, cu prietenii de pe acele rețele, dar le-am spus că îi aștept să mă urmărească și să mă susțină pe Drumul Eroilor. Iar când mă voi întoarce, ne vom revedea pe acele rețele”, a mai spus vedeta pentru Libertatea.

