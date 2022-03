La 47 de ani, Raluca Bădulescu cântărește 47 de kilograme. Vedeta se simte foarte bine în pielea ei și este mulțumită de greutatea pe care o are. Recent, ea a dezvăluit cum a reacționat tatăl fiului ei când a aflat cât cântărește fosta lui soție.

„Bună, mă cheamă Raluca și am 47 de kilograme. M-am cântărit ieri (n.r. – joi) și am trimis poza unor prieteni și să vezi ce mi-a zis Pungă (n.r. – Vali Pungă, tatăl fiului ei), dacă vreau să ajung precum Celine Dion. I-am zis că da, cu vocea ei și cu averea ei. Problema este că la vârsta ei, Celine Dion este un băbău nasol. Eu nu am zis că sunt Miss Universe la față, dar mai degrabă o prefer pe Donatella Versace. Averea nu mă deranjează nici a uneia, nici a celeilalte, dar între Celine Dion și Donatella Versace, vreau Donatella. Dacă am de ales”, a povestit Raluca Bădulescu plină de admirație, potrivit ego.ro.

După ce a slăbit considerabil în urma operației de micșorare a stomacului, vedeta de la Kanal D a apelat la medicul estetician și și-a făcut mai multe modificări. Raluca Bădulescu a eliminat surplusul de piele, iar acum își dorește să își facă sânii mai mici. Ea a vrut să facă operația de micșorare a bustului, însă din cauza faptului că a fost infectată cu COVID-19 a fost nevoită să amâne această intervenție.

„Să știi că voiam să-mi fac bustul mai mic, dar am avut Covid. Jur! Am făcut o variantă Delta, pentru că eu trebuia să fiu cu moț. Nu am vrut să fac un banal Omicron, trebuia să fac ceva mai dramatic, să vină cu Salvarea, să se deschidă porțile. Sincer acum. Am fost la «Matei Balș» și chiar vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au ocupat de mine pentru că, după 5 zile de tratament, vă jur, m-au trimis mai sănătoasă decât fusesem înainte să am Covid. Deci «rachetă nucleară» sunt tratamentele, ei sunt geniali, iar medicii sunt extraordinari”, a mai povestit Raluca Bădulescu pentru sursa mai sus-menționată.

Recomandări Comentariu. La premiile Oscar, Hollywoodul a tratat războiul din Ucraina ca pe o calamitate naturală

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Raluca Bădulescu poartă mărimea XXS

Acum, jurata de la „Bravo, ai stil!” are dimensiuni de fotomodel și a ajuns să poartă mărimea XXS la haine. Raluca Bădulescu a fost criticată în ultima perioadă că ar fi mult prea slabă, însă ea nu ia în seamă părerile celor din jur.

„Nu le fac mici de tot, dar un pic mai mici. Avem o problemă cu hainele că în talie avem XXS, da, da, XXS, iar bustul e prea mare. Sunt în cea mai bună perioadă a vieții mele. Eu acum am 47 de ani, anul acesta fac 48 și vreau să am 47 de kilograme, la 48 de ani, 48 la 48 și dacă mă fac de 60 de kilograme, la 60 de ani e perfect”, a mai povestit Raluca pentru EGO.ro.

GSP.RO Gestul unei înotătoare a stârnit furie în Rusia: „La închisoare cu ea! Erdogan chiar vrea neînțelegeri cu noi?”

Playtech.ro ȘOC! „Alte 6 țări trebuie DENAZIFICATE, după Ucraina.” Moscova a enumerat statele care sunt pe lista lui Vladimir Putin

Observatornews.ro "Tatăl a mai rezistat câteva secunde, apoi i s-a oprit inima". Doi soți și copilașul lor de nici 2 anișori au sfârșit pe un drum din Timiș, după un accident înfiorător

HOROSCOP Horoscop 28 martie 2022. Scorpionii sunt acaparați de problemele din familie mai vechi care au început să devină dureroase

Știrileprotv.ro Decizie fără precedent luată în Uniunea Europeană! Cum va trata Spania COVID-19 de acum încolo

Orangesport.ro Abramovic a luat o hârtie scrisă de Zelenski şi i-a dat-o lui Putin. Liderul de la Kremlin, izbucnire nervoasă când a văzut ce scrie

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special