Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, Ramona Gabor a dezvăluit că a părăsit România acum 13 ani deși era cunoscută în țară, era invitată des la emisiuni, avea multe contracte care îi asigura o sursă sigură de venit.

A ales însă să plece în Dubai, să încerce să muncească și acolo. A și reușit, căci de la început s-a bucurat de succes acolo. „Sunt de aproape 13 ani acolo. Când am ajuns în Dubai am aveam un singur prieten cu care, de fapt, făceam fashion show-uri la Cătălin Botezatu pe vremuri. Acest prieten al meu lucra pentru o companie aeriană de acolo ca și cabin crew.

Îmi tot spunea că trebuie să vin, pentru că sunt multe joburi de modelling și nu sunt modele, pentru că era Dubai, era gol, nu mergea nimeni prin Dubai, era încă la început. Nu era acest marketing care este acum. Vreo doi-trei an am zis că nu am ce să fac eu acolo. Câștigam mai bine în România, la emisiuni TV, la prezentări de modă și nu am vrut, până într-o zi când am zis: hai să încerc!

„După prima zi în Dubai mi-am făcut niște prieteni, iar a treia zi deja am avut un job”

Am zis că o să mă duc pentru trei săptămâni și datorită lui, că și el făcea modelling în timpul liber, m-am dus la un casting în prima zi cum am ajuns. Am cunoscut 200 de fete, dintre care vreo 10 erau românce. După casting am mers la un prânz și ne-am împrietenit. Practic, după prima zi în Dubai mi-am făcut niște prieteni, iar a treia zi deja am avut un job în modelling pentru că luasem castingul.

Asta m-a făcut să înțeleg că pot să am prieteni aici, să fac și bani aici și mai am și viața privată aici așa că am hotărât să rămân”, a mărturisit Ramona Gabor, conform wowbiz.ro.

Și a continuat, explicând că a fost și hostess în Dubai: „Am crescut împreună cu Dubaiul. Nu este ușor, cultura este foarte diferită, sunt alte reguli. Nu este ușor pentru toată lumea. Pentru cineva ca mine, ascultător și supus regulilor a fost destul de ușor să mă adaptez. Nu este neapărat ușor și îmi aduc aminte că la început făceam foarte multe joburi, eu, care veneam din România, unde mă mai știa lumea, apăream la televizor, puteai să te gândești că sunt cineva, dar eu știam că sunt cineva pentru mine, nu pentru altcineva.

Făceam și joburi de hostessing, joburi pe care eu le făceam pe la 14 ani, acum după televiziune să faci hostessing era cumva un regres. Nu m-a interesat, pentru că îmi plăcea orașul și chiar mă întâlneam cu români care voiau să facă poze cu mine”.

„Nu era ca și când m-a văzut că dansam într-un bar pe 100 de dirhami”

Mândră de tot parcursul ei în Dubai, Ramona Gabor a explicat că a muncit mereu pentru tot ce are. „La un moment dat, apăruse una dintre româncele care a vrut să facă poze cu mine la televizor să zică că Ramona nu e model în Dubai așa cum se dă ea și să spună că lucrez pe 1.000 de dirhami pe zi. Pe vremea aceea, se plătea mult mai bine și în al doilea rând, muncesc corect.

Nu era ca și când m-a văzut că dansam într-un bar pe 100 de dirhami. Eu aveam un job de hostess, asta însemnând că lucram pentru o agenție imobiliară și explicam despre proiect celor care erau interesați”, a mai explicat sora Monicăi Gabor.

Cu ce se ocupă acum Ramona Gabor în Dubai

De ceva vreme, Ramona Gabor are propria afacere cu parfumuri. Pe lângă acest business, ea e și agent imobiliar. „Acum fac businessul cu parfumuri și mai multe lucruri. Fac și real estate, vând proprietăți imobiliare pentru că sunt de mai mulți ani în Dubai.

Cunosc Dubaiul acela ca pe orașul meu Bacău și sunt foarte bine conectată așa că am zis: de ce să nu iau o felie și din real estate? Am prieteni care și-au listat proprietățile foarte scumpe cu mine și, de ce nu, acum fac și asta”, a mai zis Ramona Gabor pe YouTube.

