Gemenii au venit pe lume prematur, la 7 luni. Ramona Păuleanu a născut la un spital de stat din București și le mulțumește medicilor pentru implicarea de care au dat dovadă. Prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV a anunțat abia după 5 luni că a născut. Ea a reușit să-și ia acasă doar fetița, băiețelul a rămas în continuare în spital.

„Unde am născut? Este cea mai frecventă întrebare pe care o primesc și vă înțeleg de ce. Am născut la stat, la «Filantropia». A fost cea mai bună alegere, deși am fost urmărită în privat, pentru că aveam sarcină cu risc de prematuritate.

Toate recomandările spre sistemul public s-au axat: «Filantropia» sau «Giulești», pentru că au pus la punct secții bune de terapie intensivă neonatologică, în cazul în care nășteam mai repede, dar nimeni nu prevestea că atât de repede.

Ziceam în prima postare că sistemul l-a salvat și l-a prăpădit, în egala măsură. Sunt convinsă că așa este. Nașterea în sine a fost extrem de complicată, iar copilașii nu știu ce șanse ar fi avut în altă parte”, a scris Ramona Păuleanu pe Facebook.

Vedeta le-a mulțumit cadrelor medicale că i-au fost alături în unul dintre cele mai grele momente ale vieții sale. Ramona Păuleanu a povestit că în sala de operație, asistentele au mângâiat-o și au încurajat-o că totul va fi bine.

„Așa că am o adâncă recunoștință pentru medicul care m-a operat, doamna doctor Panaitescu, dar și pentru anestezist, doctorița Bobocea, pentru toți cei care au fost în sala aceea și m-au încurajat și vorbit cu mine tot timpul.

M-au mângâiat și mi-au repetat încontinuu, în toate zecile de minute în care am stat acolo, în timp ce intrasem în șoc hemoragic, că o să fie bine.

Recunoștința mea se îndreaptă și spre personalul de la terapie intensivă și secția de prematuri. Nu pot evalua, profesional vorbind, modul cum mi-au tratat copilașii.

Pur și simplu pentru că nu mă pricep. Dar i-am simțit tot timpul în siguranță și am avut încredere în deciziile lor, dovadă că cei mici evoluau lent, dar favorabil”, a mai precizat vedeta.

Ramona Păuleanu a stat internată două luni

Prezentatoarea Meteo de la PRO TV a menționat că a stat timp de două luni în spital, unde nu a ieșit nici măcar până la poartă. Asistentele din maternitate au încurajat-o pe Ramona Păuleanu.

„Uman însă, empatic, sunt oameni cu suflet mare. Venită cu idei preconcepute și pregătită să înfrunt priviri obosite, sictirite și reci, am simțit, din contră, empatia, blândețea, dedicarea și grija lor.

În jurul suferinței teribile care se ascunde între pereții acelui spital s-a format o mică familie, asta am simțit. Lucru extrem de important pentru niște femei îngenuncheate de durerea de a-și vedea copilașii la terapie intensivă, de griji, de naștere în sine.

Am stat două luni acolo. Închisă. Două luni în care nu am mers nici măcar până la poartă spitalului. Iar în aceste două luni, am purtat conversații interminabile cu asistentele de acolo, care tot timpul mi-au insuflat încredere, optimism, m-au încărcat pozitiv povestindu-mi zeci de cazuri de copii care au ieșit de acolo bine, sănătoși”, a explicat Ramona.

