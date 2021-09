Ramona Păuleanu de la Pro TV a născut prematur gemeni. Anunțul neașteptat făcut de vedetă. Băiețelul ei se află în spital de 5 luni

Ramona Păuleanu a vorbit pentru prima oară despre perioada prin care trece, într-un mesaj postat pe contul de socializare.

„Am tot amânat momentul ăsta, sperând că altfel va arăta «întoarcerea» mea la voi. Dar iată că timpul a trecut și trece, iar ceea ce era dat ca sigur nu e decât o dureroasă așteptare și incertitudine. Am născut doi pui, o fată și un băiat, mult mai devreme decât trebuia. Alexandra și Luca.

Probabil că așa a fost să fie. Universul s-a grăbit. Trebuie să fi fost universul pentru că, altfel, nici eu și nici ei nu erau pregătiți. Era intr-o joi, seara, după o zi ciudată, când am fost dusă de urgență în sala de operații. În sala aia, pe masa aia, a fost pentru prima dată în viață când mi-au clănțănit dinții în gură de frică. Erau prea fragili. Amândoi, dar mai ales Luca.



Iar peste toată fragilitatea asta, o bacterie luată din spital l-a destabilizat complet, luptând și în momentul de față să se facă bine. Sistemul ăsta l-a salvat și l-a prăpădit.



Dar are o forță si o tenacitate pe care nu le credeam capabile la o mână de om. Înțeleg că așa sunt ăștia mici, mult mai puternici decât noi, dovadă că a fentat de 3 ori moartea. Dar iată că au trecut 5 luni și nu știu câte vor mai trece până îl voi vedea acasă, lângă mine, lângă sora lui.



Sper doar ca de primul lor Crăciun să îi am acasă pe amândoi, lângă mine. Nu vă pot explica ce este în sufletul meu. Știu doar că, oricât de dur ar suna, nimic nu m-a apropiat și m-a îndepărtat de Dumnezeu ca perioada asta.

Că aș da orice să-i pot lua suferința.

Că ochii lui mi s-au întipărit în suflet. Că m-aș arunca deasupra lui, că m-aș transforma într-un scut uman ca să-l ascund și protejez de toate. Că am blamat soarta, sistemul, că m-am autoblamat, că n-am putut să încetez să mă întreb de ce eu.



Mare dreptate are cel care a spus că orice, numai mamă să nu fii. Și numai copil să nu fii, aș adăuga eu, când în loc să îl bucurăm, să îl facem să zâmbească, să îl ținem în brațe și să-l iubim, el este într-un spital și nu cunoaște altceva.

Am revenit să vă spun că în toată durerea mea, în tot răstimpul ăsta, m-am gândit la toate mamele și toți părinții care își au puii bolnavi. Să ne întărească Dumnezeu”, a scris Ramona pe rețelele de socializare.

