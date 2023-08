În emisiunea de la PRO TV, prezentatorul Cătălin Măruță a vrut să știe care sunt, din punctul de vedere al Angelei Rusu, artistele care nu prea au talent muzical. „Elena Merișoreanu nu are talent. Al doilea nume e Saveta Bogdan”, a declarat Angela Rusu. Aceste declarații au ajuns la urechile Savetei Bogdan, care a reacționat.

Saveta Bogdan, despre Angela Rusu: „Ne-a făcut în toate felurile, ne-a jignit”

„Eu abia m-am întors din America azi-noapte și mi-au spus colegii că ne-a vorbit de rău această colegă. Eu nu îi pronunț numele, pentru că numele ei este prea mic pentru numele meu. Ne-a făcut în toate felurile, ne-a jignit. Dar ea vorbește de Elena Merișoreanu, care e un nume, o femeie frumoasă, talentată. Are o familie, are și nepoți. Cum poți să spui așa ceva de colegele tale, care tu nici nu meriți să le pronunți numele, tu ești nimeni”, a declarat Saveta Bogdan pentru wowbiz.ro.

Totodată, cântăreața de muzică populară în vârstă de 77 de ani s-a lăudat cu reușitele ei în cariera muzicală. „Cine era pe timpul lui Ceaușescu făcea carieră, nu oricine putea. Mie mi-ar fi rușine să vorbesc despre Saveta Bogdan. Păi, câte CD-uri am? Am 15 plăci și 8 CD-uri. Păi, se compară ea cu mine? Eu am făcut 19 piese într-o zi cu orchestra de la Cluj.

Ea ar trebui să mai învețe să își vadă de lungul nasului, să judece ce vorbește, să nu pronunțe numele unor artiști cu o carieră de 60 de ani în spate. Am fost în America, lumea îmi cerea să cânt piesele Nicoletei Voica. Păi, se poate să vorbești despre ea, cât de frumos cântă? Ea abia a băgat nasul în muzică”, a mai zis Saveta Bogdan pentru aceeași sursă.

Saveta Bogdan spune că are stea în America, pe Aleea Celebrităților

Cântăreața a recunoscut că a fost foarte deranjată de cuvintele Angelei Rusu și o sfătuiește să fie mai atentă atunci când are ceva de zis. „Ne face ea comuniste, dar și ea a trăit tot aici, că are și ea 50 de ani. Sunt foarte supărată, eu am o stea în America, pe Aleea Celebrităților, unde vin numai bogătași acolo. Ea nu are nicio stea, nimeni nu vorbește de ea pe acolo.

Ar trebui să judece ce vorbește, să nu dea vorbele afară fără să gândească. Păi, cine cântă ca Laura Lavric? Să își vadă nivelul ei. Păi, eu numai pe o placă 27 de piese. Am hituri. Eu nu îi pronunț numele, pentru că nu merită să îi pronunț eu numele, pentru că eu am o carieră în spate de 60 de ani. Să se mai gândească când pronunță o vorbă. Ea deocamdată e în noapte față de noi”, a încheiat Saveta Bogdan.

