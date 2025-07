Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai stabile și unite cupluri din showbizul românesc, iar parteneriatul lor se extinde de ani buni și în zona de afaceri. După aproape 17 ani de relație, cei doi și-au văzut un vis împlinit: în 2023 au inaugurat propriul hotel de lux în stațiunea Eforie Nord, o investiție impresionantă estimată la 8 milioane de lei, dintre care 3,8 milioane au provenit din fonduri europene.

Proiectul a fost unul de familie, iar în dezvoltarea acestuia s-a implicat și fiica lor, Sofia, care își susține părinții în drumul lor antreprenorial. Hotelul are un design modern, realizat cu sprijinul unui specialist în amenajări interioare, și pune accent pe confort, rafinament și servicii la standarde înalte.

Claudia Pătrășcanu a vizitat hotelul Andreei Bănică

Recent, Claudia Pătrășcanu s-a cazat în hotelul deținut de Andreea Bănică și a împărtășit experiența sa pe rețelele de socializare. Artista s-a declarat impresionată de locație, de calitatea serviciilor și de atenția la detalii, lăudând sincer efortul fostei colege de breaslă.

„Măi, dragilor. Noi ne vedem o dată pe an, o să aflați despre cine este vorba, și uite că de data asta am venit aici, în Eforie Nord, unde ea și-a deschis un super hotel. Nu știu dacă ați ajuns prin Eforie Nord, sau cel puțin dacă nu ați ajuns până acum la mare, trebuie să ajungeți și să vă cazați aici, la hotelul unde sunt eu. Am găsit și loc de parcare. E cea mai frumoasă stațiune și pentru familiști, și pentru tineri, și pentru copii. Ce găsiți în Eforie Nord, nu găsiți niciunde, credeți-mă. Prețurile nu sunt atât de piperate.

Hotelul oferă 52 de spații de cazare – 14 camere și 38 de apartamente – toate amenajate la standarde premium. Printre facilități se numără plajă privată, parcare proprie, Wi-Fi gratuit, servicii de închiriere biciclete și mașini, dar și acces pentru persoane cu dizabilități, toate gândite pentru a crea o experiență completă de vacanță.

Eu sunt uimită, plăcut bineînțeles, și mă bucur foarte tare pentru ei și pentru Andreea, căci despre ea este vorba, și pentru Lucian. Uite că a atras-o ața tot la mare, aici unde l-a cunoscut pe Lucian, pentru că ea este din Eforie Sud. Mă bucur din suflet, bravo! Ați făcut un super hotel”, a spus Claudia Pătrășcanu la începutul videoclipului publicat pe TikTok.

Andreea Bănică: „Suntem comparabili cu Grecia”

Într-un videoclip apărut pe TikTok, în care apare alături de Claudia Pătrășcanu, Andreea Bănică a făcut o comparație sinceră între litoralul românesc și cel grecesc, referindu-se atât la prețuri, cât și la calitatea serviciilor și a curățeniei. Artista a subliniat că România are un potențial turistic uriaș, iar proiectul ei este o dovadă că și pe litoralul românesc se poate face turism de calitate.

„Hai să îți spun eu cu Grecia. Toată lumea spune că se duce la greci, am fost și eu la greci, de o mie de ori. Așa mizerie… și așa prețuri. Oamenii spun că pe litoral e scump. Duceți-vă în Grecia și vedeți ce prețuri sunt. Vedeți, încercați acolo și după veniți și aici și faceți diferența. Cum stați aici, cum stați acolo. Cât de curat e la noi și cât de murdar și jeg e la ei. Cât de bine arată la noi, cât de rău arată la ei hotelurile. Eforie Nord, după părerea mea, s-a dezvoltat foarte frumos. Sunt mici lucruri care trebuie puse la punct și asta se va întâmpla în timp, cu siguranță”, a spus și Andreea Bănică, în filmulețul Claudiei Pătrășcanu.