Adrian Mutu a avut o reacție sinceră după ce s-a zvonit că Gabi Tamaș și Dan Alexa ar fi câștigat Asia Express 2025. În urma anunțului, fostul mare fotbalist și antrenor a declarat că este extrem de fericit pentru reușita celor doi, dar a ținut să sublinieze că, deși experiența este una inedită, nu ar participa la un astfel de show.

„Nu am vorbit cu ei. Am aflat și eu acum câteva zile că au câștigat când am citit asta. Dar chiar vreau să vorbesc cu ei, tare sunt curios ce au făcut pe acolo pentru că nu i-am urmărit.

Sunt curios de experiența pe care au avut-o acolo și ce au făcut. Dacă tot s-au dus, e bine că au și câștigat. Nu știu dacă aș merge. Nu aș participa din alte considerente.

Nu e simplu deloc să mergi pe acolo pe unde merg ei și să faci acele lucruri. Nu mă văd pe mine în așa ceva, dar ar fi super interesant. Nu știu nici cu cine să merg acolo, dar sunt sigur că e o experiență de neuitat. Eu aș merge cu Contra în așa ceva”, a declarat fostul atacant al României, potrivit fanatik.ro.

Cu cine ar participa Adrian Mutu la Asia Express

Cu toate acestea, Mutu a răspuns întrebării referitoare la partenerul ideal pentru o astfel de competiție. Dacă ar fi să participe, fostul fotbalist a spus că l-ar alege pe Cosmin Contra.

Ediția din acest an a emisiunii Asia Express nu a fost încă difuzată pe TV, însă fanii pot urmări primele episoade în toamna lui 2025, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Conform informațiilor oferite de FANATIK, ceilalți doi finaliști ai competiției au fost actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

