După mai bine de 25 de ani de căsătorie, Victor Ponta și Daciana Sârbu s-au hotărât să pună punct relației lor într-un mod discret, iar totul s-a aflat la începutul anului 2025. Totuși, în emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț și difuzată pe Antena Stars și AntenaPLAY, el a vorbit despre divorț.

Victor Ponta spune că este important ca deciziile să fie luate când trebuie

Întrebat dacă își reproșează separarea, Victor Ponta i-a explicat Nataliei Mateuț că nu are cum să nu facă acest lucru, însă în viață este nevoie să luăm decizii pentru ca lucrurile să nu devină și mai neplăcute. De asemenea, politicianul a punctat ce i s-a cerut, dar nu a putut oferi în fostul mariaj.

„Bineînțeles! Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. (n.r. – ce i s-a cerut și nu a putut oferi în fostul mariaj) E normal, până la urmă! Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a spus politicianul.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Victor Ponta este un tată dedicat și nu consideră că divorțul reprezintă o ruptură în viața copiilor săi. Acesta își găsește timp pentru Andrei, Irina și Maria și este preocupat ca aceștia să aibă o viață cât mai bună. Mai mult, el a punctat că, atunci când o să fie cazul, copiii îl pot judeca pentru despărțirea de Daciana Sârbu.

Politicianul crede că, la un moment dat, va fi judecat de către copiii lui

„Andrei a terminat facultatea în acest an. Fetele au rămas cu noi! Sunt fetele noastre, ne ocupăm de ele, le iubim. Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică. Călătoresc destul de mult, dar îi întreb mereu ce fac. Ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem și facem lucruri împreună.

Irina este acum cu școala, termină liceul și trebuie să meargă la facultate. Este agitată, dar noi suntem mai agitați decât ea! Maria descoperă lumea la 11 ani. Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana. Sunt mai mult legate de viața ei! Nu e ușor cu fetele. Când o să fie cazul, o să mă judece! (n.r. – pentru divorț) Copiii pot să mă judece, dar deocamdată vreau să fie fericiți”, a mai zis el.

Emisiunea „Viaţa fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuţ, poate fi urmărită de la ora 13.30, de luni până vineri, pe Antena Stars și AntenaPLAY.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE