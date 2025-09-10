Regula de aur pentru un abdomen plat. Sfatul Mihaelei Bilic. „E bine să le consumăm în prima parte a zilei”

„Trebuie să facem singuri curățenie în alimentație. Mai puțin și mai rar funcționează cu adevărat!”, a spus specialistul în nutriție într-o postare pe Facebook.

Mihaela Bilic a ținut să precizeze că este foarte important să limităm consumul de făinoase. De asemenea, zahărul și alcoolul trebuie reduse semnificativ.

„Porția de carbohidrați de la fiecare masă trebuie să fie cât palma, adică 2-3 linguri de orez, paste, cartofi sau o felie de pâine. Cerealele conțin gluten, o proteină care poate determina inflamație și balonări la nivel intestinal. Ca să scăpați de disconfort, alegeți orez, quinoa sau mămăligă, care nu au gluten. Atenție la cerealele integrale, conțin fibre insolubile cu efect iritant pentru intestin- decât pâine neagră, mai bine paste făinoase albe fierte al dente”, a spus Mihaela Bilic, potrivit Click.

Pentru rezultate vizibile la nivelul abomenului, Mihaela Bilic recomandă excluderea totală a carbohidraților la cină: „Este regula de aur pentru un abdomen plat! Glucidele sunt necesare pentru echilibrul nutrițional, dar e bine să le consumăm în prima parte a zilei, când facem efort fizic”, a spus medicul, care a precizat că farfuria ideală la cină trebuie să conțină carne cu salată sau pește și o felie de pâine:

„O porție de somon la cuptor cu broccoli și fulgi de parmezan aduce proteine de înaltă calitate, fibre, calciu și grăsimi omega 3 cu efect antiinflamator. Și unde mai pui că e și gustos!”, a transmis specialistul.

