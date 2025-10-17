În New York, cuplul a oferit un moment romantic pe covorul roșu, sărutându-se în fața camerelor de luat vederi. Evenimentul a marcat o seară specială pentru actorul în vârstă de 76 de ani, care este producător executiv al documentarului despre al 14-lea Dalai Lama.

O apariție elegantă

Richard Gere, cunoscut pentru activismul său, a fost însoțit de soția sa în vârstă de 42 de ani, o publicistă spaniolă.

Cuplul a impresionat prin ținutele alese. Richard Gere a purtat un costum bleumarin cu o cămașă albă, în timp ce Alejandra Silva a optat pentru o rochie neagră elegantă. Coordonarea cromatică a subliniat armonia dintre cei doi.

Conform People.com, „Wisdom of Happiness” prezintă mesajul Dalai Lama conform căruia „fericirea este încă posibilă, chiar și în mijlocul haosului și incertitudinii”. După proiecție, Gere urma să participe la o discuție panel despre film.

Viața în Spania

Într-un interviu recent pentru Elle España, Richard Gere a vorbit despre decizia de a se muta în Spania alături de soția sa: „Adevărul este că ne vedeți în momentul nostru de glorie. Suntem mai fericiți ca niciodată. (Alejandra), pentru că este acasă, iar eu pentru că, dacă ea este fericită, sunt și eu fericit”.

Alejandra Silva a împărtășit în același interviu cum s-au întâlnit ea și Gere în 2014 în Positano, Italia: „Suntem ca suflete pereche. Avem aceleași valori, vedem lumea în același mod și din primul moment am simțit că ne cunoaștem de mult timp. Și acest lucru se întâmplă o singură dată, dacă se întâmplă vreodată … Am fost uniți de karma vieților noastre trecute.”

Gere a recunoscut că au făcut compromisuri de-a lungul anilor. Într-un interviu pentru Vanity Fair Spain în aprilie 2024, actorul a declarat: „Ea a fost foarte generoasă oferindu-mi șase ani trăind în lumea mea, așa că este corect să-i ofer cel puțin alți șase trăind în a ei.” Cu toate acestea, cuplul a discutat și despre posibilitatea de a se întoarce în Statele Unite, pe care uneori îl „duc dorul”.

O familie unită

Richard Gere și Alejandra Silva au împreună doi copii: Alexander, în vârstă de 6 ani, și James, în vârstă de 5 ani. Actorul mai are un fiu, Homer, în vârstă de 25 de ani, din căsătoria anterioară cu Carey Lowell. Silva are, de asemenea, un fiu, Albert, în vârstă de 12 ani, dintr-o relație anterioară.

Cuplul continuă să apară împreună la evenimente mondene, recent fiind văzuți la Săptămâna Modei de la Milano, unde au participat la prezentarea Giorgio Armani.

