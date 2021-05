Ruby a vorbit despre situația ei financiară în pandemie. „Eu am muncit”

De aproximativ un an, Ruby nu a mai susținut un concert fizic în fața fanilor, nici cântări la evenimente private nu a mai avut. Cu toate acestea, artista a fost destul de activă, a înregistrat melodii, a filmat clipuri și a colaborat cu diverse branduri, a făcut diverse campanii.

Artista în vârstă de 32 de ani susține că nu a avut probleme financiare în ultima perioadă, a muncit și așteaptă cu nerăbdare momentul când totul o să revină la normal.

„Nu m-am lovit de probleme financiare, chiar a fost o perioadă în care am făcut multe lucruri cu care să mă mândresc, am muncit şi sunt pregătită pentru ce urmează. Mi-e dor de fericirea şi împlinirea absolută pe care le am în momentul în care sunt pe scenă şi abia aştept să revină lucrurile la normal.

Eu mă consider binecuvântată şi norocoasă şi pe măsura credinţei mele în Dumnezeu, în perspectiva mea despre mine şi a muncii mele, ştiu că ce e al meu e mereu pus deoparte şi o să atrag mereu bine.”, a declarat cântăreața pentru okmagazine.ro.

Și pe plan amoros, Ruby e o femeie împlinită. Se iubește cu Robert de aproximativ șapte ani.

„În dragoste la fel ca şi până acum! Şi eu, şi Robert am avut mai mult timp în perioada asta să adunăm animale de pe străzi, aşa că familia este şi mai extinsă acum, formată din 9 pisici şi 5 căţei.

Ne promitem de fiecare dată că nu mai adoptăm nici o furnică, dar suntem slabi de înger la treaba asta.”, a mai adăugat artista în același interviu.

În prezent, Ruby are aproximativ un milion de urmăritori pe Facebook, iar pe Instagram are un milion și jumătate de fani.

