Semifinala Vocea României 2023, sezonul 11. Opt concurenți luptă să ajungă în marea finală, care are loc pe 15 decembrie

Voturile telespectatorilor au adus în semifinala Vocea României 2023 opt dintre concurenți, care sunt gata să facă spectacol în această seară, de la 20:30, la Pro TV. Alexandra Căpitănescu și Raluca Radu îl vor reprezenta pe Tudor Chirilă, iar din echipa Irina Rimes, Delia Constantin și Vlad Musta vor face show.

Prestații inedite vor fi oferite și de concurenții din echipa lui Horia Brenciu și a lui Theo Rose, e vorba despre Alexandra Sîrghi și Melisa Antonesi. Smiley a pregătit momente extraordinare pentru cei din echipa sa, Ana Stănciulescu și Alex Maxim.

În seara aceasta, pe scenă vor urca și antrenorii care au pregătit momente uimitoare alături de concurenții lor. Telespectatorii vor fi cei care vor decide cine merge în marea finală, pe 15 decembrie.

Cine e Alexandra Căpitănescu de la Vocea României 2023

Alexandra Căpitănescu are 19 ani și provine din Galați, iar în acest moment studiază la Facultatea de Fizică, dorindu-și să devină fizician medical.

Vocea ei i-a făcut pe Tudor Chirilă și pe Irina Rimes să apese butonul roșu chiar din primele secunde ale melodiei. Aceștia au fost urmați de Smiley, dar și de echipa Horia Brenciu & Theo Rose. Astfel, bătălia s-a purtat între toți antrenorii, care și-au dorit să o convingă pe Alexandra să ia decizia potrivită, scrie protv.ro. La final, ea a ajuns în echipa lui Tudor Chirilă.

Cine e Raluca Radu de la Vocea României 2023

Raluca Radu are 26 ani și provine din Vaslui. Aceasta provine dintr-o familie extrem de numeroasă, având peste 200 de veri de gradul I și II.

Cine e Delia Constantin de la Vocea României 2023

Delia Constantin are 18 ani și este din Măgurele. Concurenta de la Vocea României 2023 a studiat muzica de la 5 ani și a început să participe la concursuri la 6 ani. A urcat pe scenă la competiții internaționale, iar la vârsta de 12 ani a fost concurentă la Next Star, unde a impresionat atât juriul, cât și publicul larg, scrie viva.ro.

În prezent, Delia Constantin studiază la Colegiul de Muzică „George Enescu”.

Cine e Vlad Musta de la Vocea României 2023

Vlad Musta are 24 de ani și este din București. Concurentul de la Vocea României 2023 este student și cântă cover-uri alături de o trupă, iar în anul 2018 a câștigat premiul sezonului The Four.

Cine e Alexandra Sîrghi de la Vocea României 2023

Alexandra are 20 de ani, vine din Galați și de doi ani locuiește în București. Tânăra este studentă la Facultatea de Administrație și Afaceri din cadrul Universității București, acolo unde primește bursă de merit.

Cine e Melisa Antonesi de la Vocea României 2023

Melisa Antonesi are 23 de ani și vine din Manchester, Anglia. A absolvit Facultatea de Muzică și Teatru, însă activează ca recepționeră. La audițiile pe nevăzute, Horia Brenciu și Theo Rose s-au întors instant când i-au auzit vocea tinerei.

Cine e Ana Stănciulescu de la Vocea României 2023

Ana Stănciulescu are 21 de ani, este studentă la actorie și a dublat personajul Ariel în filmul „Mica Sirenă”.

Cine e Alex Maxim de la Vocea României 2023

Alex Maxim are 29 de ani și vine din Iași. Tânărul este solist vocal și inginer de sunet. El spune că a moștenit talentul muzical de la tatăl lui, Cătălin Maxim, care a cântat în trecut cu diferite trupe.

