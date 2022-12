Semifinaliștii „Vocea României”, sezonul 10. Ei sunt concurenții care vor lupta pentru un loc în finala show-ului de la PRO TV

Și antrenorii, dar și cei 12 concurenți au avut emoții înainte de reprezentațiile live. Publicul a ales semifinaliștii „Vocea României”, sezonul 10, prin vot.

Semifinaliștii din echipa lui Denis Boabeș

Kam Cahayadi a cântat „Black Or White”, celebra piesă a lui Michael Jackson, Teodor Debu a interpretat „Iron Sky”, iar Anastasia Budeșteanu – „Ne me quitte pas”. Publicul i-a trimis în semifinala „Vocea României”, sezonul 10 pe Teodor Debu și pe Anastasia Budeșteanu, scrie UNICA.

Semifinaliștii din echipa lui Tudor Chirilă

Valeria Marcu a cântat „The Impossible Dream”, Iulian Nunucă – „Child in Time”, iar Ioana Vecerdea a interpretat hitul „Zombie”. În semifinală au fost trimiși de public Iulian Nunucă și Ioana Vecerdea.

Semifinaliștii din echipa Smiley & Theo Rose

Eduard Stoica a interpretat piesa „All I Want”, Winael Baldus a cântat „Youre the Voice”, iar Vlad Nicolici a cântat piesa „Fallin”. Publicul a decis ca în echipa Smiley & Theo Rose, Winael Baldus și Eduard Stoica să ajungă în marea semifinală „Vocea României”, sezonul 10.

Semifinaliștii din echipa Irina Rimes

Andra Botez a cântat melodia „Cine iubește și lasă”, apoi Rihanna a interpretat „Rise UP”, urmând Theo Rusu. Andra Botez și Rihanna Rusu au fost trimise de public în semifinala show-ului de la PRO TV.

Iulia Pârlea, alături de concurenții de la „Vocea României”, în culise

Anul acesta, alături de concurenți, pe durata LIVE-urilor de la „Vocea României”, Iulia Pârlea se va afla în camera „CEC-in”: „Cred că live-urile sunt cele mai așteptate, emoțiile sunt mult mai intense și concurenții mai aproape de a afla cine va fi Vocea României. Sunt tare fericită să fac parte din echipă și să pot fi alături de acești oameni minunați care dau totul pe scenă. O să vă țin la curent cu tot ce se întâmplă în camera «CEC-in» și… nu uitați să votați!”, a spus Iulia Pârlea, înainte de ediția difuzată aseară.

Schimbare în juriul „Vocea României”, sezonul 10

Acest sezon a avut parte de o premieră în ceea ce îi privește pe jurați. Smiley și Theo Rose au ocupat același scaun.

„Sezonul ăsta, voi vorbi «pe două voci»! Una de băiat și una de fată :) Și ce fată! Scaunul dublu îmi dă această putere de a mă ajuta în evaluări, opinii, reacții de o reprezentantă foarte cool a noii generații de artiști din România. Theo Rose va fi și va zâmbi lângă mine la fiecare ediție și împreună ne pregătim să ne bucurăm de acest drum fabulos, spectaculos și aventuros pe care-l deschide noul sezon «Vocea României»”, a declarat Smiley, când s-a aflat că face echipă cu Theo Rose.

„Mi-am petrecut ani buni ai copilăriei concurând la diferite festivaluri de muzică. «Vocea României» ar fi fost un ideal pentru mine, doar că am copilărit la țară și atunci nu am reușit să visez chiar atât de departe la vârsta aceea. După care am venit la liceu în București și mi-a fost teamă să mai particip la un concurs de o asemenea anvergură, nu știam ce îmi rezervă viitorul, dar uite-mă astăzi, aici, în fața multor oameni talentați, concurenți la «Vocea României». Sunt deschisă alături de Smiley să îi ajutăm, să îi îndrumăm și să le pun și eu pe tavă tot ce am învățat până acum în anii de succes ai carierei mele. Sper să le fie de folos și sper să primesc de sus, de la Dumnezeu, inspirație, generozitate și bună dispoziție ca să pot să îi destresez”, a spus Theo Rose acum câteva luni.

