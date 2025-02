Un incident neașteptat a avut loc sâmbătă seara în celebrul club Fratelli, unde distracția s-a transformat rapid într-o altercație violentă. Silviu Andrei, cunoscut ca DJ-ul din emisiunea lui Dan Capatos, a fost implicat într-un scandal care s-a încheiat la Poliție și la Spitalul Floreasca.

Totul s-a petrecut în timpul evenimentului „Ani de Liceu”, când, din motive încă neclare, DJ-ul ar fi avut un conflict cu un bărbat pe nume Alin. Se pare că Silviu Andrei ar fi crezut că acesta a făcut comentarii negative la adresa lui, iar lucrurile au degenerat rapid. Potrivit martorilor, DJ-ul i-ar fi aplicat un pumn lui Alin, doborându-l la pământ.

În urma incidentului, victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportată la Spitalul Floreasca, iar ulterior a ajuns și la Secția 6 de Poliție pentru a depune plângere. Scandalul s-a lăsat cu injurii și violențe, iar ancheta este în desfășurare pentru a se stabili exact circumstanțele în care s-a produs altercația.

„Eu am fost lovit de el, direct în față, am căzut și m-am pierdut cunoștința”

„Evenimentul a avut loc sâmbătă seara, la Fratelli, evenimentul se numește Ani de Liceu, iar în jurul orei 1:30, dimineața, acest individ, pe care eu nu-l cunoșteam, îl știam oarecum din vedere, dar nu știam cu exactitate cine e, m-a abordat. Eu eram la masă cu prietenii mei și soțiile lor. A venit la mine destul de agresiv și m-a întrebat de ce vorbesc urât despre el. Eu am încercat să-i explic că n-am vorbit, că nu-l cunosc. L-am întrebat dacă el mă cunoaște pe mine. Prietenii mei au văzut că el continuă să fie agresiv cu mine și au intervenit, să stea de vorbă cu el, să-l liniștească. Dar în momentul acela, eu am fost lovit de el, direct în față, am căzut și m-am pierdut cunoștința. Asta s-a întâmplat în club, de față cu toată lumea, chiar lângă masa mea. El era în stare de ebrietate avansată, am vorbit și cu organizatorul, după incident. Cel care se ocupă de aceste petreceri l-a dat afară din club.

„Eu nu-l știu pe el, nu am vorbit niciodată despre el, doar îmi părea cunoscut, de la emisiunea lui Dan Capatos”

Eu am sunat la 112 și am solicitat prezența unui echipaj de poliție, au venit două echipaje, care l-au luat, am mers și eu cu ei. Apoi mie mi s-a făcut rău, mă durea foarte tare maxilarul, am crezut că este fisurat, am solicitat o ambulanță, au venit și m-au luat de la Secția 6 și m-au dus la Spitalul Floreasca, unde m-au ținut vreo 3 ore pentru investigații. A doua zi am revenit la secție și am făcut o plângere penală împotriva lui. Nici nu am înțeles ce s-a întâmplat, eu nu-l știu pe el, nu am vorbit niciodată despre el, doar îmi părea cunoscut, de la emisiunea lui Dan Capatos. M-a lovit când era de față și un bodyguard al clubului, care ar fi trebuit să ofere protecție celor care erau acolo, însă el nu a fost dat afară decât în momentul în care a intervenit organizatorul”, a declarat Alin, victima lui Silviu Andrei pentru CANCAN.RO.

Silviu Andrei: „Eram într-o situație de apărare, ca să fiu sincer, pentru că urma sigur altceva”

Silviu Andrei a povestit, pas cu pas, ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în clubul Fratelli, acolo unde venise cu câțiva prieteni pentru a se distra.

„Omul exagerează, probabil, are un interes, nu știu! Nu a fost nicio altercație profundă în care s-au dat pumni, a fost exact o reacție a mea. Erau doi lângă mine, la masă, eu cunoscându-mă cu unul dintre ei. I-am zis prietenului meu că ăsta se uită urât la mine… Dar am plecat de acolo, m-am întors la masa mea, unde erau ai mei. Apoi, m-am dus la o altă masă, să-mi salut niște prieteni și, când m-am întors, am trecut pe lângă masa lui. Și ăla a început să mă înjure. L-am întrebat ce se întâmplă, ce are cu mine, dacă mă cunoaște!

Dar el a continuat să înjure, a mai venit unul lângă el, și ăla m-a înjurat… I-am întrebat pe amândoi ce au, ce s-a întâmplat. Ăla trăgea de mine, hai afară, să ne batem… Și a fost o reacție a mea, i-am dat o palmă, nici măcar un pumn! S-a prăbușit pe acolo, s-a tăvălit… Eram într-o situație de apărare, ca să fiu sincer, pentru că urma sigur altceva.

Ăla e mai mare cu un cap ca mine, eu am 1,87, deci ăla avea cam 1,90… Și prietenul lui era la fel de mărișor, din ce îmi aduc aminte. Amicul lui care era foarte agresiv. Îți spun sincer, eu m-am și speriat ca reacție. Aia a fost”, a fost reacția lui Silviu Andrei, pentru sursa mai sus-menționată.

