Suedia a câștigat Eurovision 2023. Loreen a mai luat marele trofeu și în anul 2012

Loreen, reprezentanta Suediei, a câștigat Eurovision 2023 cu „Tattoo”, o melodie despre iubire. În anul 2012, Loreen a câștigat Eurovision cu piesa „Euphoria”. Din partea juriului național, Loreen a primit 340 de puncte, iar din partea publicului 243 de puncte.

Reprezentanta Sudiei a fost încă de la început favorita oamenilor, cântăreața fiind pe primul loc în urma preferințelor la casele de pariuri.

Pe locul doi în clasament a fost Finlanda cu 526 de puncte, iar pe locul trei Israel cu 365 de puncte. În acest an, Republica Moldova s-a clasat pe locul 18 cu 96 de puncte. Pe ultimul loc a fost Germania.

Clasamentul în finala Eurovision 2023. Cum arată podiumul

Suedia Finlanda Israel Italia Norvegia Ucraina Belgia Estonia Australia Cehia Lituania Cipru Croația Armenia Austria Franța Spania Republica Moldova Polonia Elveția Slovenia Albania Portugalia Serbia Regatul Unit Germania

Lista completă cu finaliștii Eurovision 2023

Austria- Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Portugalia- Mimicat – Ai Coração

Elveția- Remo Forrer – Watergun

Polonia – Blanka – Solo

Serbia- Luke Black – Samo Mi Se Spava

Franța- La Zarra – Évidemment

Cipru- Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

Spania- Blanca Paloma – Eaea

Suedia- Loreen – Tattoo

Albania- Albina & Familja Kelmendi – Duje

Italia- Marco Mengoni – Due Vite

Estonia- Alika – Bridges

Finlanda- Cha Cha Cha

Cehia – Vesna – „My Sister’s Crown”

Australia- Voyager – Promise

Belgia- Gustaph – Because Of You

Armenia- Brunette – Future Lover

Moldova- Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

Ucraina- TVORCHI – Heart of Steel

Norvegia- Alessandra – Queen of Kings

Germania- Lord of the Lost – Blood & Glitter

Lituania- Monika Linkytė – Stay

Israel- Noa Kirel – Unicorn

Slovenia- Joker Out – Carpe Diem

Croația- Let 3 – Mama

Regatul Unit- Mae Muller – I Wrote A Song

Cine a câștigat Eurovision în ultimii 10 ani

2022: Ucraina: Kalush Orchestra – „Stefania”

2021: Italia: Måneskin – „Zitti e buoni”

2020: Concursul nu a avut loc din cauza pandemiei

2019: Olanda: Duncan Laurence – „Arcade”

2018: Israel: Netta Barzilai – „Toy”

2017: Portugalia: Salvador Sobral – „Amar Pelos Dois”

2016: Ucraina: Jamala – „1944”

2015: Suedia: Mans Zemerlow – „Heroes”

2014: Austria: Conchita Wurst – „Rise Like a Phoenix”

2013: Danemarca: Emmelie de Forest – „Only Teardrops”.

