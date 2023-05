Finala Eurovision 2023. Ce țări se luptă pentru trofeul Eurovision 2023

Când are loc finala Eurovision 2023

Marea finală a Eurovision Song Contest 2023 are loc sâmbătă, 13 mai, în Marea Britanie. Evenimentul a atras rapid fani. Mai precis, biletele pentru finala concursului Eurovision, organizat pe Arena Liverpool, s-au epuizat în puţin peste 30 de minute.

Concursul Eurovision se va difuza la TVR începând cu ora 22.00.

Piesele care concurează în finala Eurovision 2023

Reprezentanții Croației, Republicii Moldova, Elveției, Finlandei, Cehiei, Israelului, Portugaliei, Suediei, Serbiei și Norvegiei s-au calificat, după prima semifinală din 9 mai, pentru finala Eurovision 2023.

Cele zece țări calificate în finala Eurovision 2023, în urma prestațiilor din cea de-a doua semifinală, sunt: Albania, Cipru, Estonia, Belgia Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia, Slovenia

Ordinea intrării în concurs a finaliștilor Eurovision 2023

Austria- Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Portugalia- Mimicat – Ai Coração

Elveția- Remo Forrer – Watergun

Polonia – Blanka – Solo

Serbia- Luke Black – Samo Mi Se Spava

Franța- La Zarra – Évidemment

Cipru- Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

Spania- Blanca Paloma – Eaea

Suedia- Loreen – Tattoo

Albania- Albina & Familja Kelmendi – Duje

Italia- Marco Mengoni – Due Vite

Estonia- Alika – Bridges

Finlanda- Cha Cha Cha

Cehia – Vesna – „My Sister’s Crown”

Australia- Voyager – Promise

Belgia- Gustaph – Because Of You

Armenia- Brunette – Future Lover

Moldova- Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

Ucraina- TVORCHI – Heart of Steel

Norvegia- Alessandra – Queen of Kings

Germania- Lord of the Lost – Blood & Glitter

Lituania- Monika Linkytė – Stay

Israel- Noa Kirel – Unicorn

Slovenia- Joker Out – Carpe Diem

Croația- Let 3 – Mama

Regatul Unit- Mae Muller – I Wrote A Song

Unde se poate urmări finala Eurovision 2023

Finala Eurovision 2023 se poate urmări la TVR1, TVR Internaţional şi TVR+, de la ora 22.00. Totodată, o mare petrecere va avea loc și în centrul orașului Birmingham pentru a sărbători finala Eurovision Song Contest. Marea finală din 13 mai va fi transmisă în direct de la Liverpool pe un mare ecran în Piața Centenarului.

Spectacole și activități live vor avea loc pe tot parcursul zilei, ca parte a unei zone oficiale de fani Eurovision. Potrivit BBC, Jayne Francis, de la Consiliul Local din Birmingham, a declarat că evenimentul a fost și o oportunitate de a sărbători Ucraina, câștigătoarea concursului din 2022.

Cine sunt marii favoriți de la Eurovision 2023

Cotele stabilite de bookmakeri ilustrează în general destul de corect șansele de câștig ale țărilor participante la Eurovision.

La agenția de pariuri online Unibet sunt deja disponibile cotele atât pentru statutul de câștigător, cât și pentru clasarea în Top 3, Top 5 sau chiar Top 15 la show-ul din 2023. Două țări nordice sunt favorite principale: Suedia – Loreen, cu „Tattoo” (cota 1.91) și Finlanda – Käärijä, cu „Cha Cha Cha” (cota 2.60).

Cum pot vota românii

Publicul român poate vota melodia preferată prin apel telefonic (tarif normal) sau online. Fanii din România îşi pot vota favoriţii prin SMS la numărul 1399 (număr cu tarif special: 1,00 Euro +TVA/SMS primit plus 0,05 Euro+TVA/SMS trimis).

Cine este Pasha Parfeni, care a calificat Republica Moldova în finala Eurovision 2023

Pavel Parfeni, cunoscut sub numele de scenă Pasha Parfeni, s-a născut la 30 mai 1986, Orhei, și a fost membru al formației SunStroke Project.

Este a doua oară când interpretul reprezintă Republica Moldova la Eurovision, după ce la 11 martie 2012, Pasha Parfeni a câștigat selecția națională pentru Eurovision 2012 cu piesa „Lăutar” și a reprezentat Republica Moldova la Baku.

Cel mai bun rezultat obţinut de Moldova la acest concurs a fost locul 3, în anul 2017, de către trupa SunStroke Project, din care Parfeni s-a retras în 2010, cu melodia „Hey, Mamma!”. A fost cea mai mare performanță obținută de Moldova la acest concurs european.

Melodia cu care s-a calificat Moldova în finala Eurovision 2023

Reprezentantul Republicii Moldova, Pasha Parfeni, s-a calificat în finala concursului Eurovision Song Contest 2023 cu piesa „Soarele și Luna”, după prima semifinală de marți seara, 9 mai, de la Liverpool.

Romania a ratat calificarea în finala Eurovision 2023

România nu s-a calificat în finala Eurovision 2023. Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, nu a reușit să treacă de semifinala a doua a concursului muzical, desfășurată joi seară la Liverpool, în Marea Britanie.

