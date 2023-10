Tavi Clonda a fost întrebat despre defectele, dar și despre calitățile soției sale, iar răspunsul a fost sincer și spus fără rețineri.

El a recunoscut că Gabriela este uneori rece, încăpățânată și impulsivă, însă toate acestea pălesc în fața calităților celor mai evidente.

„Încăpățânată, uneori rece, impulsivă și la plus iubitoare, profesionistă, frumoasă. Spune trei defecte și trei calități ale soției tale, Gabriela Cristea. Uneori e foarte rece, eu am nevoie de multă căldură, am un suflet mare și trebuie să intre multă căldură.”, a spus Tavi la Pro TV.

Într-un interviu pentru playtech.ro, Tavi Clonda și-a deschis sufletul și a vorbit despre cei 10 ani petrecuți alături de Gabriela Cristea. Căsnicia lor este foarte bine sudată și se iubesc extrem de mult, chiar dacă uneori mai apar mici discuții între ei.

Între Gabriela Cristea și Tavi Clonda există o diferență de vârstă de 5 ani, prezentatoarea având 48 de ani, în timp ce soțul ei are 43. Vârsta nu a fost niciodată un impediment în relația lor, mai ales că nici nu simt această diferență.

„Nu a fost niciodată o problemă și nici nu s-a resimțit, pentru că mentalitatea ei este tânără, mentalitatea mea este tânără, vom rămâne doi tineri care ne vom ține de mână și când vom fi doi moșuleți.

N-aș putea să spun unde s-ar pune problema asta, de vârstă sau de înălțime ori de greutate. Nu contează lucrurile astea. Nu știu la ce ar putea să conteze într-un cuplu, nu e o diferență mare… depinde și de felul omului de a fi… dacă se potrivesc, se potrivesc, ce să mai.

Nu există perfecțiune, le avem fiecare pe ale noastre, și bune, și rele, dar tocmai asta face o relație să meargă. Noi ne și potrivim, ne-am potrivit la gusturi, noi nu ne-am certat când făceam casa, că avem aceleași gusturi. Ne plac aceleași lucruri, e important să ai pasiuni comune”, a spus Tavi Clonda, la PlayTalk.