Recent, Teo Costache a fost surprins în compania Teodorei Bănică, fosta concurentă de la „Casa Iubirii” și actual reporter la emisiunea XNS, moderată de Bursucu și Andreea Frățilă la Antena Stars. Atmosfera relaxată și gesturile tandre dintre ei au dat de înțeles că relația era deja una asumată, potrivit cancan.ro.

Teo Costache neagă relația

De fapt, ispita Teo neagă că are o relația cu Teodora Bănică. Teo Costache a lămurit situația pentru Spynews.ro. Acesta a explicat că nu are o relație cu Teodora, jurnalista alături de care a fost surprins, ci a fost doar prima lor ieșire împreună.

Cei doi s-au cunoscut pe internet, în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar Teo a invitat-o la masă. Întâlnirea a decurs într-o atmosferă plăcută, însă fiecare a plecat pe drumuri separate după cină. „Nu suntem împreună. Noi ne-am cunoscut datorită fanilor noștri care ne dădeau tag în comentarii și ne trimiteau postări ba mie, ba ei.

Am invitat-o să ieșim să luăm masa împreună atunci când am venit la București. Noi ne urmăream de vreo două săptămâni pe social media, înainte nu știam de ea, nu știam cine e ea. A fost o discuție plăcută, ne-am înțeles fain”, a spus Teo Costache.

De ce nu vrea o relație

Ispita a menționat că agenda sa este încărcată din cauza proiectelor profesionale, iar timpul liber pe care îl are este foarte limitat. Din acest motiv, nu poate spune cu siguranță dacă va mai exista o altă întâlnire cu Teodora.

Un aspect pe care ambii l-au remarcat în urma discuției este faptul că planurile lor de viitor sunt destul de diferite, lucru care face ca o posibilă relație să fie puțin probabilă. „Eu sunt prins cu treburile mele, ea cu treburile ei, nu știm când o să ne mai vedem, dacă ne mai vedem. A fost doar o cunoaștere și atât. Avem planuri destul de diferite”, a mai declarat el.

Ce s-a întâmplat cu Ella după Insula Iubirii 2025

Ella Vișan și Teo au fost, fără îndoială, unele dintre cele mai discutate prezențe din sezonul 9 al show-ului „Insula Iubirii”. Povestea lor a stârnit numeroase întrebări: dacă sentimentele Ellei erau reale, Teo a dat de multe ori impresia că joacă doar un rol. Acum, după difuzarea finalei, ispita masculină a spus adevărul.

Ella a intrat în competiție alături de Andrei Lemnaru, bărbatul pe care urma să îl cunoască mai bine și care ar fi trebuit să îi devină soț în această lună. Însă apropierea dintre blondină și Teo a început rapid, iar momentele lor intime au generat controverse și speculații cu privire la sinceritatea sentimentelor lui Teo.

În final, bonfire-ul dintre Ella și Andrei s-a încheiat cu despărțire, așa cum fanii se așteptau. Blondina a părăsit insula împreună cu Teo, în timp ce Andrei a plecat alături de ispita Andrușca. Însă adevărul a ieșit la iveală după terminarea filmărilor: Teo a recunoscut că nu a fost îndrăgostit de Ella și că ea știa acest lucru.

„Îmi doresc să mă îndrăgostesc din tot sufletul meu. E cel mai frumos sentiment pentru mine, acela când ești îndrăgostit. Nu, nu am fost îndrăgostit (n.r. – la Insula Iubirii). Ella știe că nu am fost îndrăgostit, i-am spus asta. Am fost foarte sincer față de ea. Teo, pe cât de intangibil pare ca persoană, se și atașează. Se atașează destul de greu, dar se atașează”, a spus Teo la Un Show Păcătos. Relația lor s-a sfârșit rapid, iar în prezent, Teo a trecut peste experiența de pe insulă și se concentrează la cariera lui.