The Weeknd continuă succesul răsunător al turneului „After Hours Til Dawn” și a anunțat noi date internaționale, care se vor întinde până în august 2026. Seria de concerte, produsă de Live Nation, a devenit deja cel mai de succes turneu R&B din istorie, doborând recorduri de audiență în orașe precum New York, Los Angeles, Montreal și Toronto.

Noul segment al turneului va începe pe 20 aprilie 2026, la Mexico City, și se va încheia pe 29 august, la Madrid. În deschidere vor cânta Anitta – pentru concertele din Mexic și Brazilia – și Playboi Carti, care se va alătura show-urilor din Europa și Marea Britanie.

Abel Tesfaye, cunoscut pe scenă drept The Weeknd, va ajunge și în marile capitale europene, inclusiv Paris, Londra, Milano și Madrid. Iată câteva dintre cele mai așteptate date:

10 iulie – Paris, Stade de France

17 iulie – Amsterdam, Johan Cruijff ArenA

21 iulie – Nisa, Allianz Riviera

24 iulie – Milano, San Siro Stadium

30 iulie – Frankfurt, Deutsche Bank Park

4 august – Varșovia, PGE Narodowy

8 august – Stockholm, Strawberry Arena

14 și 15 august – Londra, Wembley Stadium

22 august – Dublin, Croke Park

28 și 29 august – Madrid, Riyadh Air Metropolitano

Turneul „After Hours Til Dawn” marchează o nouă etapă spectaculoasă în cariera artistului canadian, care reușește să umple stadioane pe toate continentele și să își mențină statutul de superstar global.

