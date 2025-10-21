Unde apare Toto Dumitrescu în timp ce este plasat în arest la domiciliu: „Norocoșii”

În momentul în care a fost reținut, autoritățile au descoperit că fiul lui Ilie Dumitrescu era pozitiv la unele substanțe interzise, astfel că s-a decis inițial reținerea lui pentru 24 de ore. Apoi, Toto Dumitrescu a fost arestat pentru 30 de zile.

Toto Dumitrescu apare pe VOYO, într-un film

La aproximativ o săptămână după ce a fost arestat, actorul a primit o nouă încadrare: a fost plasat în arest la domiciliu, după ce avocatul lui a solicitat eliberarea din arest preventiv.

Toto Dumitrescu a precizat că a consumat cocaină după ce a produs accidentul rutier și că iubita lui este însărcinată, fără a putea însă demonstra legal aceste două informații, iar din aceste motive ar trebui eliberat.

În timp ce se află în arest la domiciliu, Toto Dumitrescu poate fi văzut pe VOYO, acolo unde apare în filmul „Norocoșii”, lansat în vara acestui an în toate cinematografele din România.

„Liviu și Mario, doi foști cântăreți pop, sunt transformați peste noapte în artiști de muzică populară de un manager misterios. Fugind de influența acestuia și de capcanele industriei muzicale, ajung într-un sătuc idilic, unde redescoperă sensul vieții, al carierei și prietenia adevărată”, este descrierea pe care o are filmul „Norocoșii” pe platforma celor de la PRO TV.

„Norocoșii” este regizat de Lucian Viziru și de Ema, soția lui

Producția este regizată de Lucian Viziru și de Ema, soția lui, cei doi fiind totodată și scenariști. Printre celebritățile care se regăsesc în film, alături de Toto Dumitrescu, îi mai putem aminti pe Carmen Tănase, Andra Gogan , CRBL, Marian Godină, Ilie Dumitrescu și Ionuț Rusu.

Spre exemplu, pe 20 octombrie 2025, cei care deschideau VOYO din browser, pe laptopuri sau pe calculatoare, erau întâmpinați direct de o poză cu „Norocoșii”, care îl avea în prim-plan chiar pe Toto Dumitrescu.

„Soția mea, Ema, este producătorul executiv al filmului. Am fost implicați în părți egale. Am scris scenariul împreună, cot la cot, am regizat împreună, am făcut pe locaționiștii împreună, chiar la un moment dat am făcut și pe scenografii, și așa mai departe. Ea nu e doar soția care m-a susținut în proiectul acesta, este o parte integrantă a filmului”, spunea Lucian Viziru înaintea ca „Norocoșii” să fie lansat în cinematografe.

