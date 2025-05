Lucian Viziru s-a transformat în regizor, scenarist și coproducător pentru „Norocoșii”, acest proiect de suflet pentru care el și soția sa au scris scenariul cot la cot. Din distribuție fac parte Andra Gogan, Toto Dumitrescu, Carmen Tănase, CRBL și mulți alții.

„Da, soția mea, Ema, este producătorul executiv al filmului. Am fost implicați în părți egale. Am scris scenariul împreună, cot la cot, am regizat împreună, am făcut pe locaționiștii împreună, chiar la un moment dat am făcut și pe scenografii, și așa mai departe. Ea nu e doar soția care m-a susținut în proiectul acesta, este o parte integrantă a filmului. Fără ea nu aș fi putut să fac Norocoșii la fel cum nici ea nu ar fi putut să facă Norocoșii fără mine.

Poate că aș fi putut să fac un film, dar cu siguranță n-ar fi ieșit așa de bine pe cât a ieșit filmul nostru. Pe 6 iunie avem, într-adevăr, premiera filmului în toate cinematografele din țară. Bineînțeles că avem emoții, suntem la primul film, iar el, da, filmul a ieșit bine, nu avea cum să ne iasă fix așa cum ne doream, pentru că nu ne cheamă nici Tarantino și nici Spielberg și nici nu avem bugetele lor, dar suntem mulțumiți de produsul final”, a declarat Lucian Viziru pentru Click.

În propriul film, Lucian Viziru interpretează rolul unui preot. „Pentru prima dată în viața mea joc un preot, deși mulți mi-au spus că nu o să fiu în stare să joc un preot. Eu sunt mulțumit de prestația mea, sper ca și publicul să vadă lucrurile exact la fel așa cum le văd eu, pentru că am făcut un rol decent, zic eu, cel puțin”, a mai spus Lucian pentru sursa citată.

Întrebat cum este Lucian Viziru la 48 de ani, actorul a fost sincer. „Îmi place să cred că sunt un pic mai înțelept decât eram în urmă cu 10-20 de ani. Văd viața cu alți ochi și aici îi datorez foarte multe Emei că am început să alerg din nou după provocări și de data asta chiar mă bucur că putem să alergăm împreună după provocări.

În general, în viață, dacă nu ai obiective, mi se pare că ești un om plafonat, sau cel puțin în cazul nostru funcționează asta, pentru că eu am făcut sport de performanță și ea a cochetat cu voleiul de performanță. Avem nevoie de astfel de obiective, cum ar fi producția unui film de lungmetraj sau distribuția lui în cinematografe, astfel încât să ne simțim vii”, a mai spus Lucian.

