Un nou scandal zguduie lumea muzicii din România. Connect-R a lansat acuzații dure la adresa lui Tudor Chirilă, susținând că acesta ar fi fost responsabil pentru excluderea sa de la concertul caritabil Magic Christmas, organizat de Kiss FM pe 2 decembrie 2024. Potrivit rapperului, Tudor Chirilă ar fi exercitat presiuni asupra organizatorilor din cauza unui videoclip controversat postat pe TikTok.

„Undeva în 1915, 1919, pe acolo, Ghandi face o reformă extraordinară în India, punând poporul să mediteze pentru câteva zile în așa fel încât economia Indiei să cadă la pământ. Și reamintește poporului indian că țara aparține poporului. Asta s-a întâmplat și aseară. Un exercițiu fantastic de unitate, românul și-a reamintit că România aparține poporului. Vreau să felicit tot românul de pretutindeni pentru că și-a reamintit că este suveran în țara lui. Doamne ajută”, a spus Connect-R pe TikTok, în a doua zi după alegerile din România, mesajul provocând controversele.

Connect-R a fost interzis la concertul caritabil de Crăciun organizat de Kiss FM

În videoclip, Connect-R felicita românii pentru rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024 și sublinia suveranitatea poporului, fără a menționa explicit vreun candidat sau partid politic. Cu toate acestea, mesajul său a fost interpretat de Kiss FM drept o poziționare politică, ceea ce ar fi dus la decizia de a-l exclude de la evenimentul Magic Christmas.

„Dacă ați văzut afișe prin oraș cu concertul de pe 2 decembrie de la Sala Palatului, eu nu voi mai putea veni. Și nu pentru că nu mi-aș fi dorit, mai ales că e un concert caritabil, pentru copii… În urma unui filmuleț pe care l-am postat pe TikTok, au trimis un mesaj către managerul meu în care spuneau că refuză colaborarea cu noi. Să nu mai venim la acest concert, pentru că eu nu mai corespund valorilor trustului.

Interpretarea lor le-a dat de înțeles că eu aș avea vreo apartenență politică. Vorbeam despre unitatea poporului în sine. Românul este suveran în țara lui, pentru că România este o țară suverană, independentă și unitară. Nu o spun eu. Dacă deschideți Constituția României, o să vedeți.

N-am pronunțat nume de candidați, partide. N-am îndemnat lumea cu cine să voteze, nu mi-am spus votul meu. Mă sperie puțin toată treaba. Eu nu mă prea pricep la politică, dar văd că lucrurile sunt din ce în ce mai transparente în sensul ăsta”, a spus Connect-R pe TikTok la vremea aceea, după ce a fost exclus din concert.

Connect-R susține că Tudor Chirilă ar fi dorit ca el să nu mai facă parte din proiect

Rapperul și-a exprimat indignarea într-un podcast moderat de Gojira, susținând că Tudor Chirilă ar fi intervenit direct pentru a-l elimina din line-up-ul concertului. Connect-R a descris situația drept „o umilință” și a anunțat decizia drastică de a-și retrage toate piesele de pe postul de radio Kiss FM.

„Kiss FM și Asociația Dăruiește Viața nu aveau nicio problemă. În schimb a apărut în peisaj un om, care cânta la acest eveniment. Am înțeles că acest om a venit ca un nebun cu filmulețul și a spus că dacă mai cânt eu la acel eveniment, el nu mai are ce discuta cu ei vreodată. Acest om se numește Tudor Chirilă. De la Tudor Chirilă a plecat. Mi-au spus oameni din interior. Nu am cum să nu-i cred”, a dezvăluit Connect-R în podcastul lui Gojira.

Cum a reacționat Tudor Chirilă la acuzațiile lui Connect-R

Tudor Chirilă nu a întârziat să reacționeze. Într-o postare vehementă pe rețelele sociale, antrenorul de la Vocea României a calificat acuzațiile drept „fake news grosolan” și a respins orice implicare în organizarea evenimentului. Chirilă a precizat că participarea sa la Magic Christmas a fost strict în calitate de susținător al Asociației Dăruiește Viața și că nu a avut nicio influență asupra deciziilor Kiss FM.

„Circulă un fake news grosolan promovat de artistul Connect-R, care susține că interzicerea participării sale la spectacolul Magic Christmas, organizat de radioul Magic FM, mi se datorează mie. Nu am nicio legătură cu acest conflict. Am participat pro bono în calitate de susținător al asociației Dăruiește Viața și îmi respect colegii de breaslă, indiferent de opiniile lor politice.

Nu am militat și nu aș milita vreodată pentru cenzurarea vreunui artist. Este împotriva principiilor mele. Îl invit pe Connect-R să probeze aceste afirmații, altminteri nu face altceva decât să devină un distribuitor de calomnii, situație care nu cred că îi face cinste. De asemenea, invit organizatorii evenimentului să precizeze poziția lor vizavi de afirmațiile artistului Connect-R și de acuzațiile care mă privesc”, a fost mesajul scris de Tudor Chirilă pe contul său de socializare.

