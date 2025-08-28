Deși niciunul dintre cei doi soți nu a confirmat în mod oficial despărțirea, juratul de la „Românii au talent” nu mai poartă verigheta pe deget, iar acest detaliu le-a atras atenția atât jurnaliștilor, cât și fanilor.

Cei de la Cancan au notat că au trecut câteva luni de când Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat, însă vedeta de la PRO TV nu a dorit să confirme acest lucru, când a fost contactat.

„Hai să vedem asta (n.r.: grila de toamnă a postului PRO TV) și îți spun după aia! Hahaha”, a fost replica lui Andi Moisescu pentru sursa citată, în momentul în care a fost întrebat despre despărțirea de Olivia Steer.

În timp ce toată presa scria că juratul de la „Românii au talent” și soția sa ar fi divorțat, Andi Moisescu era prezent la petrecerea pe care PRO TV a organizat-o pentru a prezenta grila de toamnă a postului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Zâmbitor, Andi Moisescu s-a fotografiat cu jurnaliștii, dar și cu unii dintre colegii lui de la PRO TV, printre care actrița Carmen Tănase, care este noul jurat de la „Românii au talent”, după ce Dragoș Bucur a anunțat că părăsește show-ul de la PRO TV.

Recomandări Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”

„Emisiunea asta este despre emoție și vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc. Le mulțumesc tuturor celor care au trecut prin juriu până acum, pentru că, uitându-mă la ei, am învățat foarte mult. Învăț și voi învăța până la sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem în sezonul 16, pentru că da, românii au talent”, a spus marea actriță, după ce PRO TV a anunțat că Carmen Tănase va fi jurat la „Românii au talent”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE