Vestea a venit ca un şoc în lumea showbiz-ului, mai ales că cei doi formau un cuplu de 22 de ani! Prezent la lansarea grilei toamnă 2025 a Pro TV, Andi Moisescu a avut o atitudine relaxată, iar zâmbetul nu i-a lipsit de pe față.

Discret ca de fiecare dată, Andi a oferit o reacţie scurtă, după zvonurile apărute. Acesta nu a confirmat dar nici nu a infirmat divorțul.

”Hai să vedem asta (grila de toamnă a postului Pro TV – eveniment la care l-am întâlnit) și îți spun după aia! Hahaha!”, a declarat Andi Moisescu pentru CANCAN.RO.

Andi Moisescu s-a căsătorit cu mama copiilor săi la 32 de ani. În urmă cu ceva timp, Olivia Steer povestea cum a decurs prima lor întâlnire romantică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Ne-am petrecut seara cu amicii noștri, fără să intuiesc vreo idilă. Am plecat apoi la Târgu Mureș, la sora mea, iar el în Spania. A revenit cu telefoane și mesaje de ziua mea, de Anul Nou, iar după vacanță ne-am revăzut.

Recomandări (Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică

Am trăit tot timpul cu impresia că el e prins într-o relație serioasă, cu perspective, așa că nu întrevedeam altceva decât o amiciție plăcută. La următoarea întâlnire, mi-a povestit de el, de fosta relație, de familia lui, de obiceiuri și hobby-uri.

Practic s-a asigurat că aflu tot ce trebuie să știi despre un om care vrea să-ți devină apropiat. Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare”, spunea vedeta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE