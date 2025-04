În ultimele luni de zile, Cristian Popescu Piedone, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a efectuat mai multe controale în mai multe restaurante din țară, a închis nenumărate locații și a dat zeci de amenzi, chiar și în București.

După toate aceste controale, Cristian Popescu Piedone a intrat în concediu și imediat a plecat din țară. Alături de familia și nepoțelele lui, acesta se bucură de o vacanță în Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Chiar el a dezvăluit că acolo se află acum cu familia lui.

Unde e în vacanță Cristian Popescu Piedone

Într-o postare pe Facebook, unde a arătat că a vizitat acvariul din Dubai, Burj Khalifa și Global Village, Cristian Popescu Piedone a mărturisit: „Am muncit și nopți, am muncit și zile… Multe… Atât de multe încât am reușit să-mi văd scumpii nepoți mai mult în somn și-n poze, decât în poală și-n brațe! Până și cu iubita mea soție am vorbit mai mult la telefon decât în casă! Așa sunt eu, pun suflet când fac… orice fac!

Familia, oamenii buni de peste tot și câțiva prieteni… mă înțeleg! Mereu! Și în pofida tuturor tunurilor și praștiilor care îmi tulbură uneori tinerețea din buletin… sunt fericit! Și sunt mândru că pot face bine chiar și pentru zmeii și pușcașii de serviciu!”, a zis el.

Acum, Cristian Popescu Piedone e cu familia, lucru care îl bucură. „Dar… să n-o mai lungesc cu ale mele. Pe scurt, treaba-i așa: Oameni buni, mi-am luat nepoțelele și scumpa soție… și am plecat la soare, după liniște și bucurie simplă de bunic!

Știu că nu pot recupera și nici nu pot compensa vreodată zilele și nopțile de absență fizică de acasă! Nimeni nu-mi poate înapoia nopțile, zilele, serile și diminețile fără ai mei, de acasă! Nimeni! Niciodată! Tocmai de aceea… am fugit puțin să fiu copil răsfățat în copilăria răsfățatelor noastre nepoțele!

Și… ne-am jucat cât am putut! Și… ne vom juca și ne vom pupa și ne vom îmbrățișa și ne vom gâdila cat vom putea! Si cât VOM mai putea… ❤️ O zi bună, dragi bunici! O zi bună, părinți! O zi bună, oameni buni! Piedone”.

Cine e soția lui Cristian Popescu Piedone

Cristian Popescu Piedone și soția sa, Iulia, sunt căsătoriți de 35 de ani și au împreună doi copii. „Iulia este tot ce am mai strălucit pe lume, este steaua mea polară! Îmi iubesc soția, îmi iubesc familia. Familia este, de fapt, Olimpul meu, acolo sunt eu Zeu! Familia este toată puterea mea, de unde mă încarc”, zicea el într-un interviu.

Piedone și soția lui s-au cunoscut la un restaurant la care lucrau amândoi, iar în 1988 s-au căsătorit. La un an de când și-au unit destinele, cei doi au devenit părinți pentru prima dată, atunci când a venit pe lume fiul lor, scrie Fanatik.

După ceva timp, s-a născut și fiica lor, Ana Maria. În 2012, cu ocazia sărbătoririi nunții lor de argint, Cristian Popescu Piedone și Iulia și-au reînnoit jurămintele. La momentul respectiv, nașii lor au fost Andra și Cătălin Măruță.

