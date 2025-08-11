Pe 8 august, Vica Blochina, cunoscută în showbiz pentru relația ei extraconjugală cu Victor Pițurcă, a împlinit 50 de ani. A marcat momentul cu o aniversare de pomină, pe malul lacului, într-o locație special amenajată cu multe lămâi și decoruri inedite.

Vica Blochina, petrecerea de ziua ei

„Fără modestie – asta a fost cea mai frumoasă și mai bine organizată locație din țară. Decorul? Vis. O vară în stil Sicilia – cu flori galbene, lămâi peste tot, limonadă, mese aranjate impecabil și o atmosferă caldă, elegantă, cu gust.

Vreau să le mulțumesc din inimă fetelor care s-au ocupat de aranjamente și flori. Totul a fost pus la punct perfect. Dacă aveți vreun eveniment și vreți să arate spectaculos, apelați cu încredere – știu să transforme orice spațiu într-o poveste. Heaven pe bune. Pe lac. Și în suflet”, a transmis Vica, mulțumită de cum a arătat locația de ziua ei.

Îmbrăcată într-o rochie roz creată de prietenul ei Florin Burescu, Vica Blochina s-a distrat la petrecere alături de prieteni, printre care și Maria Constantin și soțul ei, Robert Stoica. Momentul neașteptat a fost când Vica Blochina a apărut sărutându-se cu un bărbat.

E vorba despre Dan Teculescu. Nu ne știe dacă cei doi sunt iubiți, însă în cele două fotografii postate în mediul online de Vica Blochina sunt foarte apropiați. Ea i-a făcut și o declarație: „Te iubesc”. Rămâne de văzut ce declarații va face ea despre relația lor, dacă e una de prietenie sau una de iubire.

Fanii ei au fost cei care deja s-au dat cu părerea: „O femeie frumoasă și asumată! Cuvintele răutăcioase, alunecă pe lângă tine…”, „Azi mâine îl vezi și pe ăsta la azil ca pe Columbeanu, după ce- i golește contul 😂”, „Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă, vibe mișto totul la superlativ mă super bucur că ai pe cineva și că iubești”.

Cu cine s-a iubit Vica Blochina

Vica Blochina a fost timp de 16 ani amanta lui Victor Pițurcă, căruia i-a dăruit un băiat, pe Edan. După despărțire, ea a avut alte relații, dar niciodată nu a ajuns la altar, deși în repetate rânduri a fost cerută în căsătorie.

Chiar în 2017, Vica Blochina a fost cerută în căsătorie de iubitul de atunci, Sergiu Lucinschi, fiul fostului preşedinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi. Pe atunci, ea avea planuri mari, spunea că o să se mute la Moscova alături de el. „Vreau să mă mut la Moscova, numai că nu știu exact când.

Depinde de cum se acomodează Edan acolo, cu școala, cum va fi cu școala. Aș vrea să ne mutăm în august. Dar vom vedea, oricum într-un an de zile ne mutăm. Acum, Edan a plecat în cantonament, la ȚSKA, marți dimineață. Iubitul meu e acolo”, a declarat Vica Blochina pentru Libertatea.

În final, relația lor nu s-a concretizat cu o căsătorie, ci cu o despărțire. Ulterior, ea a preferat să fie din ce în ce mai discretă cu viața personală, nu s-a mai afișat la brațul niciunui iubit. Întrebată în 2023 de Cancan dacă e într-o relație, ea a zis: „Asta nu o să-ți spun ție niciodată. Nu am cum să povestesc așa ceva, nu mă laud cu așa ceva. Ăia care se laudă, nu se întâmplă absolut nimic, crede-mă!”.

Vica Blochina nu vrea să se căsătorească

În schimb, când a venit vorba despre o căsătorie, ea a fost categorică. Nu are de gând să se mărite niciodată. „Niciodată nu m-am gândit și nu o să fac lucrul ăsta, nu am simțit nevoia. E foarte bine așa, crede-mă. Pentru ce, stai să îți explic.

De ce m-aș mărita eu în România, ce aș avea de câștigat?! Mă căsătoresc cu unul cu bani mulți, în România. Și mă despart de el. Păi ăla care are bani mulți, ia totul și pleacă. Ăla are relații și bani. Oricum, statul român nu ajută deloc treaba asta”, a zis ea.

Și a continuat: „Dacă eram în Franța sau în Israel, atunci era altă poveste, pentru că dacă acolo ești căsătorit și soțul te înșală și te desparți din cauză că te-a înșelat și e infidel.

Toată viețișoara lui trebuie să plătească pensie alimentară la nivelul la care a trăit soția cu el. Dar aici, Doamne ferește, mai ia și tot ce am eu pe numele meu!“.

