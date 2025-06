Serialul care a captivat imaginația publicului din întreaga lume promite să aducă în fața telespectatorilor un sezon cu personaje noi, intrigă și un decor spectaculos, toate fiind realizate cu o atenție deosebită la detalii.

De departe, cea mai tare experiență trăită de actorul român este oportunitatea de a lucra one to one cu Lady Gaga, un artist-simbol în peisajul artistic internațional.

„Să lucrez alături de Lady Gaga a fost un moment la care nu mă așteptam. A fost ținut secret și față de mine chiar până în ziua în care am aflat cu cine urmează să intru pe set. Este o prezență uluitoare și o artistă care, atunci când pășește într-o cameră, simți cum totul se schimbă. Este totodată o fire foarte modestă și prietenoasă. N-am să uit niciodată că am trăit această experiență”, a spus Victor Dorobanțu în exclusivitate pentru Libertatea.

„Wednesday” este cea mai populară serie Netflix în limba engleză, cu peste 252 de milioane de vizualizări în sezonul 1. Serialul a petrecut peste 20 de săptămâni în Top 10 Global şi a ajuns în Top 10 cele mai urmărite seriale în 93 de ţări.

Producția în care misterul se împletește armonios cu supranaturalul prezintă anii lui Wednesday Addams ca studentă la Nevermore Academy. Printre producătorii executivi se numără Tim Burton, Steve Stark, Andrew Mittman, Tommy Harper, Karen Richards, Kayla Alpert, Jonathan Glickman, Gail Berman şi Meredith Averill. Jenna Ortega va fi, de asemenea, unul dintre producătorii sezonului 2.

„Chiar mă gândeam zilele trecute la cât pot să fiu de norocos și de binecuvântat. Jur… Imaginează-ți, eu sunt Victor Dorobanțu, actor din România, și în 2025 am ocazia să prestez artistic în același platou cu starul internațional Lady Gaga. Pentru oricine este o onoare, o bucurie, o împlinire…

Să nu mai vorbesc despre lucrurile importante pe care le-am învățat de la Tim Burton, de la Catherine Zeta-Jones… Nu știu, lista poate continua. E ceva absolut minunat! Fiecare zi aduce noi provocări și oportunități de învățare, iar asta nu poate decât să mă ajute să cresc din ce în ce mai mult”, a încheiat actorul.

În primul sezon al serialului „Wednesday”, pe lângă Victor Dorobanțu, care a fost Mânuță, a mai jucat și George Burcea, în rolul lui Lurch. Însă în cel de-al doilea sezon a mai rămas doar un singur român: Victor Dorobanțu!

