După divorțul de Simina, What’s up și-a găsit fericirea lângă Alice Badea. Aceștia au avut o relație discretă, dar și tumultuoasă în același timp. Artistul și iubita lui s-au căsătorit în mare secret, însă au ajuns să se despartă. Alice Badea a spus în vara acestui an, motivele pentru care căsnicia lor a luat sfârșit. „Am decis că ar fi mai bine să ne facem curat în viață fiecare și să ne vedem de drum. Nicio dramă, nicio problemă, totul ok, așa am decis noi. Nu o să-mi spăl rufele în public, nu am nimic de reproșat. Cred că așa este cel mai bine… asta s-a întâmplat”, declara Alice în urmă cu ceva timp.

Acum, cântărețul pare că a trecut peste despărțirea de cea de-a doua soție și are o nouă relație. What’s up și actuala iubită au fost surprinși pe stradă în timp ce se sărutau (Vezi imaginile AICI). Artistul și bruneta au mers împreună la cumpărături, apoi s-au întors acasă. În timp ce mergeau și discutau, What’s up a făcut un gest impresionant pentru iubita lui și i-a oferit ei geaca sa, potrivit Spynews.

What’s up a plecat din țară pentru 6 luni

Artistul s-a confruntat cu probleme de sănătate și a mers în Suedia, acolo unde a făcut mai multe analiza amănunțite. Acum, el se simte bine, dar și-a schimbat stilul de viață complet. Doarme mai mult, face sport, are grijă și la alimentație. Cât timp a fost plecat, nimeni nu a mai știut nimic despre What’s up timp de 6 luni.

„Când ești prea ignorant cu sănătatea, ea te anunță. Și a anunțat fizic. Mă durea, mă apăsa. M-am dus să fac un control, tot mare era inima. Dacă n-am schimbat atunci conduita și viața, schimbă-le acum. A pus frână brusc și mă bucur că s-a întâmplat asta cu valul sub picioare, erau vreo 11 luni de când nu mai ieșisem din trending pe YouTube, munca a dat roade. Am fugit repede din țară, am fost în Suedia că mi s-a părut mie interesantă, acolo e un spital mare, mare de cardiologie. Am trecut o tură pe la ei, mi-au zis exact ce să fac, au de toate acolo. Aveam niște prieteni acolo, niște verișori plecați și apoi mi-am creat o conduită. M-am întors acasă”, a declarat What’s up la PRO TV.



