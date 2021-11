În luna martie a acestui an, Whats Up a apărut în aeroport, cu bagajele lângă el. Atunci pleca din România, mergea la tratament în străinătate. „Taxi, du-mă unde vreau! Vă pup și vă iubesc, ne revedem curând”, a scris el pe Instagram, dezvăluind totodată că are probleme cu inima.

Cântărețul în vârstă de 32 de ani nu a mai apărut timp de șase luni la TV. Pe 4 noiembrie, Whats Up și-a făcut apariția în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV unde a dezvăluit prin ce a trecut. Problemele lui de sănătate sunt mai vechi, de acum aproximativ trei ani. „Sunt bine! Bate inima, mi-a crescut pulsul. N-am mai fost de șase luni la televizor. Înaintea voastră eu m-am îngrijorat cel mai tare. M-am trezit dintr-odată cu situația asta. Acum vreo doi sau trei ani am fost la o emisiune d-asta sportivă, și atunci mi-am făcut un control general. Atunci mi-au zis că am inima mărită.

Pe vremea aia alergam foarte mult, erau concertele, nu venise pandemia, stăteam în studio, din studio la TV, de la TV la radio, apoi iar la studio. Nu mi-am dat seama ce se întâmplă, am crezut că sunt de fier și într-o zi m-am trezit că mă doare, mă doare, mă doare… asta se întâmpla la vreo doi ani de la controlul ăla, am ignorat situația. Am zis că ne vedem de treabă”, a povestit artistul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Am fugit din țară, am fost în Suedia”

Dintr-odată, cântărețul s-a simțit din nou rău, a avut dureri, așa că nu a mai amânat și a luat măsuri pentru sănătatea lui. „Între timp a venit pandemia, nu am înțeles exact ce se întâmpla, m-a lovit și pe mine cum a lovit pe toată lumea. După aia m-am montat eu așa frumos, am zis că mă apuc să… am intrat în treaba asta cu Trapanelele cu Boier Bibescu și Alex Velea. Am început să facem multă muzică și vreo 11 luni am tot lansat, anul trecut în septembrie am lansat opt piese cu opt videoclipuri. Foarte multă muncă.

Când ești prea ignorant cu sănătatea, ea te anunță. Și a anunțat fizic. Mă durea, mă apăsa. M-am dus să fac un control, tot mare era inima. Dacă n-am schimbat atunci conduita și viața, schimbă-le acum. A pus frână brusc și mă bucur că s-a întâmplat asta cu valul sub picioare, erau vreo 11 luni de când nu mai ieșisem din trending pe YouTube, munca a dat roade.

Am fugit repede din țară, am fost în Suedia că mi s-a părut mie interesantă, acolo e un spital mare, mare de cardiologie. Am trecut o tură pe la ei, mi-au zis exact ce să fac, au de toate acolo. Aveam niște prieteni acolo, niște verișori plecați și apoi mi-am creat o conduită. M-am întors acasă”, a declarat Whats Up la PRO TV.

„N-am prea avut contact cu multă lume”

Acum, cântărețul se simte bine, dar și-a schimbat stilul de viață complet. Doarme mai mult, face sport, are grijă și la alimentație.

„N-am stat acolo internat (n.r. – în Suedia), mi-am făcut o tură de analize, un simplu control… acasă toți îmi ziceau același lucru. Ideea e că am stat vreo 20 sau 30 de zile, am stat singurel, n-am prea avut contact cu multă lume.

Acum dorm mai mult, sunt foarte atent să nu ratez cele 8 ore. Înainte dormeam două sau trei, șase când mă simțeam obosit. Un pic de sport, un pic de dietă. Au fost foarte multe greșeli, dar acum e bine”, a mai spus cu zâmbetul pe buze artistul.

Citeşte şi:

Traian Băsescu a împlinit 70 de ani. Cum l-a pozat fiica Elena pe fostul președinte alături de cei patru nepoți

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, o nouă înfățișare la tribunal. „Nu vrea să-mi dea acest divorț”

Afacerile Anamariei Prodan după despărțirea de Reghecampf. În ce a investit un milion de euro: „Fac avere pentru copiii mei”

PARTENERI - GSP.RO În urmă cu 27 de ani era pe culmile succesului în România. Acum a pierdut toți banii. Greșeala pe care a făcut-o

Playtech.ro Detalii macabre despre uciderea Mihaelei Runceanu pe care românii nu le știau. Cine rupe tăcerea (exclusiv)

Observatornews.ro "Refuz să cred că e adevărat". Destinul Roxanei s-a frânt la 24 de ani, în urma unor complicaţii medicale

HOROSCOP Horoscop 5 noiembrie 2021. Vărsătorii au sentimente contradictorii puternice față de locul pe care-l ocupă în acest moment

Știrileprotv.ro Lista școlilor în care elevii vor merge fizic la ore începând de luni. Cine rămâne în online

Telekomsport Pablo Cortacero a ieşit la suprafaţă. Decizie de ultimă oră luată de acţionarul majoritar al lui Dinamo