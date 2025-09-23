Un recul mare privind numărul de tranzacții

„Este evident că a existat un recul destul de mare în ceea ce privește numărul de tranzacții, dar este absolut explicabil pentru că în iulie am avut un record. Este de înțeles. Toți cei care au putut să beneficieze de acea cotă redusă au vrut să facă pasul atunci pentru că era ultimul tren. Probabil că am semnat și tranzacțiile pe care în mod normal ar fi trebuit să le facem în august și septembrie”, a declarat Bogdan Bălașa, General Manager HILS Development, în cadrul Forumului Imobiliare.ro, conferința care a dat startul celui mai mare eveniment de real estate din România – Salonul Imobiliar București, organizat alături de Imobiliare.ro.

„Deși prima perioadă a lunii august a fost mai calmă, interesul a fost reluat. Am avut un număr de tranzacții destul de mulțumitor raportat la țintele pe care ni le-am propus la începutul lunii și vedem în septembrie reluarea interesului. Sunt discuții, avem vizionări, avem întâlniri. Undeva la 1-2 luni este timpul necesar de absorbire a acestui șoc”, a mai adăugat el, menționând totodată că peste 90% dintre locuințele HILS Development erau eligibile până de curând pentru cota redusă de TVA de 9%.

Dezvoltatorul și-a concentrat până acum activitatea pe zona de est a Bucureștiului și a ajuns să livreze anual circa 1.000 de apartamente. Recent, a achiziționat și un teren în apropierea stației de metrou Preciziei din vestul orașului.

Câte tranzacții s-au făcut în București înainte și după majorarea cotei TVA pentru locuințe?

În luna iulie, înainte de majorarea cotei TVA la 21%, s-au vândut 11.518 imobile în București, dintre care circa 5.000 au fost unități individuale, adică în cea mai mare parte apartamente.

Cele mai multe unități individuale au fost vândute în sectorul 3, respectiv 1.300, acesta fiind urmat în topul bucureștean de sectorul 6 cu aproape 1.100 de unități individuale care au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Locul al treilea a fost ocupat de sectorul 1, cu 805 unități individuale tranzacționate.

În luna august, s-au vândut 10.237 de imobile în Capitală, dintre care 4.469 au fost unități individuale. Cele mai multe tranzacții s-au realizat tot în sectoarele 3,6 și 1.

Prețul mediu al unui apartament nou a ajuns în București la 2.284 de euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Capitala ocupă locul al treilea în clasamentul celor mai scumpe orașe din țară pentru cumpărătorii care își doresc să facă o achiziție într-un bloc finalizat recent, după Cluj-Napoca (3.139 de euro/mp util) și Brașov (2.538 de euro/mp util).

La nivel național s-au tranzacționat circa 53.400 de imobile în luna august, cu 12.580 mai puține decât în iulie. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor a fost însă mai mare față de cel înregistrat în perioada similară a anului trecut.

