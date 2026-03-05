De ce a renunțat Mitică Dragomir în ultimul moment la două apartamente în Dubai

Mitică Dragomir se numără printre cei care au luat, chiar recent, în considerare o investiție. Fostul șef LPT a fost la un pas să cumpere două apartamente pentru nepoți în Dubai cu doar câteva luni în urmă. El spune că grație instinctului soției sale nu a făcut acest pas.

“Nevasta mea are al șaselea simț. Ne-am dus la Nețoiu acum 6-7 luni în Dubai. El are două apartamente mari, frumoase, și voia să scape de unul. Mie îmi plăcea. Ne-am tocmit noi să-l luăm pe acela, să luăm încă unul, că era unul deasupra lui, și noi avem doi nepoți. Vândusem eu aici vreo 100 de apartamente și stăteam bine”, a declarat acesta în emisiunea “Profețiile lui Mitică”.

“Nevasta mea zice – mai stați, să mai crească copiii, dacă doresc în altă parte”, a mai adăugat Dumitru Dragomir spunând că nepoții săi ar putea fi interesați, pe viitor, inclusiv de proprietăți din România având în vedere cât de sigură este țara noastră în momentul de față în comparație cu altele din lume.

Mitică Dragomir a făcut și o serie de predicții despre viitorul pieței imobiliare din Dubai

Din punctul său de vedere, prețurile urmează să scadă cu 30%, iar dacă pe termen lung conflictul va continua investitorii ar putea ajunge să cumpere proprietăți de lux cu 30% din bugetul necesar la ora actuală. Dumitru Dragomir a mai explicat că, în prezent, ai nevoie de 2-3 milioane de euro pentru a cumpăra “un apartament bun de 100 mp”.

“Tu știi ce distanță e între Emirate și Iran? E ca de aici la Slatina. Îți dai seama, ce siguranță să ai în viitorii 50 de ani”, a subliniat el.

Dubaiul este destinația favorită a multor milionari europeni și ruși. Foto: Shutterstock

Ce spun consilierii imobiliari din Dubai?

Pulsul incidentelor din Dubai a putut fi luat în timp real în ultimele zile direct de pe rețelele de socializare. Mai mulți consultanți imobiliari care promovează proprietăți rezidențiale de pe plan local, în special din portofoliile dezvoltatorilor, nu au ratat ocazia de a le oferi urmăritorilor detalii despre situația din regiune prin prisma propriilor experiențe.

Printre aceștia s-a numărat Mircea Brânzei, fondatorul Imobiliare Dubai, agenție din Emiratele Arabe Unite specializată în tranzacții de lux. „Am primit foarte multe mesaje de la prieteni și investitori care m-au întrebat în mod direct: este un moment bun acum să investesc? Au apărut ceva dealuri bune? Ar fi bine să cumpărăm acum ceva? Asta îți arată un lucru important. În timp ce unii intră în panică, alții caută oportunități”, a transmis el printr-o postare pe Instagram.

“Real estate-ul nu se face pe emoție. Proprietățile sunt investiții pe termen mediu și lung. În Dubai, activele sunt protejate legal. Banii pentru off-plan sunt în conturi escrow. Contractele sunt înregistrate și bine reglementate”, a mai adăugat Brânzei.

„Nu a atacat nimeni Dubaiul. Ce nu știe foarte multă lume este că Iranul și Emiratele Arabe Unite au o relație economică extrem de strânsă. Tot exodul de capital din Iran este în Dubai. Sunt mii de companii iraniene care au sediul în Dubai. (…) Sunt foarte mulți dezvoltatori imobiliari aici care practic au ridicat Dubaiul. Mare parte din ce vedeți voi superb construit în Dubai este făcut de familii iraniene”, a explicat într-o postare publicată pe aceeași rețea de socializare și Andreea Popa, fondator agenției imobiliare Emax Real Estate.

Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, este de părere că investițiile cu grad mare de câștig trebuie privite mereu și prin prisma riscurilor. Randamentele pentru proprietățile rezidențiale pot ajunge și la 13% în Dubai, în funcție de tipul locuinței, localizare și de modul în care este exploatată aceasta. În plus, pe plan local nu există impozit anual pe proprietate și nici nu se plătesc impozite pe veniturile generate din chirii. Toate aceste aspecte fac din Dubai o destinație foarte atractivă pentru cei interesați de realizarea investițiilor imobiliare.

“Deși Emiratele Arabe Unite oferă un cadru stabil și sigur, poziția geografică a regiunii reprezintă un factor ridicat de risc. Investitorii care aleg proprietăți în EAU sunt de regulă investitori mai sofisticați, care de obicei nu fac prima achiziție imobiliară în străinătate”, spune Daniel Crainic.

“Pentru cei care sunt deja în contract, cu un avans plătit și plăți etapizate, trebuie menționat că dezvoltatorii din Dubai respectă termenele, piața fiind foarte bine reglementată. Totuși, pe termen scurt, în funcție de evoluția conflictului din regiune, putem anticipa o scădere a interesului investițional, cu impact direct asupra prețurilor”, adaugă directorul de marketing al platformei Imobiliare.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE