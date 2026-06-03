Prietenii lui au crezut că glumește, până când le-a arătat extrasul de cont. Calculul care a încins site-urile de anunțuri din Serbia și i-a făcut pe mulți să se gândească de două ori.

Marko și-a vândut garsoniera din Belgrad cu 85.000 de euro

Exemplul lui Marko I., în vârstă de 34 de ani, arată că există o ieșire din „cercul vicios” al creditelor și facturilor.

El a făcut un pas care i-a șocat pe cei din jur: și-a vândut garsoniera de numai 28 de metri pătrați din cartierul Karaburma, din Belgrad, iar cu banii obținuți și-a schimbat complet viața.

Pentru garsoniera sa, Marko a reușit să obțină, datorită prețurilor explozive de pe piața imobiliară, nu mai puțin de 85.000 de euro.

„Când m-am gândit bine și am realizat că trăiesc într-o cutie de chibrituri și că jumătate din salariu se duce pe întreținere, facturi la lumină și locul de parcare din fața blocului, am luat decizia. Toată lumea îmi spunea că fac greșeala vieții mele, că nu se pleacă de pe asfalt și că prețul metrului pătrat în Belgrad va continua să crească”, povestește Marko.

Ce a cumpărat bărbatul cu banii de pe garsonieră și cât i-a mai rămas

Marko nu s-a mutat la periferie, ci a mers și mai departe. Pe versanții muntelui Rudnik a cumpărat o proprietate de 60 de ari, cu o casă funcțională de 80 de metri pătrați, anexe și o livadă aflată în plină dezvoltare.

Prețul proprietății: 24.000 de euro

Investiții în renovare, izolație și energie solară: 16.000 de euro

Suma rămasă în cont după toate cheltuielile: 45.000 de euro.

Viața în Belgrad: 800 euro lunar, viața la țară: 300 de euro lunar

Cea mai interesantă parte a calculelor lui Marko este legată de cheltuielile lunare. Dacă în Belgrad cheltuia aproape 800 de euro pe lună doar pentru nevoile de bază și facturi, la sat bugetul său arată complet diferit.

„Facturile mele lunare nu depășesc acum 50 de euro. Am propriile panouri solare, apă din fântâna proprie cu hidrofor și mă încălzesc cu lemne din pădurea mea. O mare parte din hrană mi-o produc singur, iar ceea ce cumpăr din magazinul local este cu până la 30% mai ieftin decât în supermarketurile din Belgrad. Pentru a trăi aici îmi sunt suficienți 300 de euro pe lună”, explică interlocutorul.

Restul banilor obținuți din vânzarea apartamentului i-a depus la bancă într-un cont de economii, iar o parte i-a investit în lansarea unei afaceri online.

Internetul prin fibră optică de mare viteză, disponibil acum și în mediul rural, îi permite să lucreze de acasă.

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