Grup infracțional vizat de percheziții în cinci județe și București

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, au pus în executare, joi, 30 de mandate de percheziție domiciliară în județele Prahova, Ialomița, Argeș, Teleorman, Bistrița-Năsăud și în municipiul București.

Acțiunea a avut loc într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024-iunie 2026, în județul Prahova s-ar fi constituit și ar fi acționat o grupare de criminalitate organizată care urmărea obținerea unor beneficii financiare importante din comercializarea unor autoturisme de lux furate din diferite țări ale Uniunii Europene sau achiziționate în sistem leasing. „Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada 2024 – iunie 2026, în județul Prahova, s-ar fi constituit și ar fi acționat o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor importante beneficii financiare din vânzarea de autoturisme de lux, furate din diferite țări ale Uniunii Europene sau dintre cele achiziționate în sistem leasing, cărora le-ar fi fost modificate datele de identificare cu a altor autoturisme similare”, au transmis anchetatorii într-un comunicat.

Cum funcționa schema

Conform probatoriului administrat până în acest moment, sub coordonarea liderului grupării, membrii acesteia ar fi cumpărat mașini furate și le-ar fi comercializat în România folosind documente falsificate.

Anchetatorii susțin că ar fi fost folosite documente de proveniență falsificate, realizate pe baza unor formulare originale provenite din Spania și Austria, în care ar fi fost modificate datele de identificare.

„Probatoriul administrat a reliefat că aceștia ar fi utilizat ca documente de proveniență ale autoturismelor, blancuri ale unor documente originale din Spania și Austria, falsificând doar datele transcrise”, se arată în comunicat. Potrivit investigațiilor, autoturismele vizate ar fi fost sustrase prin metode precum descuierea electronică, folosirea unor duplicate de chei sau atacuri de tip relay attack. Alte vehicule ar fi fost obținute prin înșelăciune.

După aducerea acestora în România sau în state vecine, suspecții ar fi modificat elementele de identificare și ar fi gravat noi serii corespunzătoare unor autoturisme similare, considerate „curate”, cu aceeași marcă, culoare și an de fabricație.

Mașinile erau înmatriculate și vândute în România

Anchetatorii susțin că autoturismele astfel modificate ar fi fost prezentate la diferite puncte de lucru ale Registrului Auto Român, iar pe baza documentelor obținute ar fi fost înmatriculate. Ulterior, mașinile ar fi fost scoase la vânzare, în principal pe rețelele de socializare, și comercializate către cumpărători de bună-credință. Plățile s-ar fi făcut atât în numerar, cât și prin transfer bancar, iar sumele obținute ar fi fost împărțite între membrii grupării.

„De regulă, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi folosit diverși interpuși (familie sau anturaj apropiat) pentru a primi sumele de bani”, au precizat anchetatorii.

Prejudiciu estimat la peste 800.000 de euro

Investigațiile au indicat că doar în perioada 2024-2025 gruparea ar fi produs un prejudiciu de peste 800.000 de euro mai multor persoane vătămate.

În prezent, audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești. La acțiune participă polițiști criminaliști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, precum și efective ale inspectoratelor de poliție din Bistrița-Năsăud, Argeș, Teleorman, Ialomița și Ilfov, ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și jandarmi ai Grupării Mobile de Jandarmi Matei Basarab Ploiești.

Anchetatorii precizează că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.

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