Cât poți economisi dacă scoți unele aparate din priză

Individual, consumul poate părea nesemnificativ. Adunat însă pe parcursul unui an, acesta poate însemna sute de lei în plus la factura de energie.

Un studiu realizat de experții britanici de la Electric Radiators Direct a calculat că 10 aparate electrocasnice obișnuite pot ajunge să coste împreună aproape 140 de lire sterline pe an atunci când sunt lăsate în standby, potrivit Daily Express.

Adaptat la ofertele de pe piața de energie electrică din România, unde prețurile finale cu TVA sunt cuprinse între aproximativ 1,20 și 1,53 de lei/kWh, în funcție de zona de distribuție, asta înseamnă un cost de aproximativ 724 de lei pe an.

Cele 10 dispozitive consumă undeva la 486 kWh de energie pe an, la un tarif mediu de 1,49 de lei/kWh, rezultă un cost orientativ de peste 700 de lei pe an.

Consumul real depinde de modelul aparatului, vechimea lui, timpul petrecut în standby și tariful din contractul de energie.

Ce aparate ar trebui să scoți din priză, după ce le folosești

1. Consola de jocuri

Consola de jocuri este aparatul care apare pe primul loc în clasamentul studiului.

Chiar dacă nu este folosită, consola poate rămâne într-un mod de așteptare pentru a porni rapid, a primi actualizări sau a menține anumite funcții active.

Raportat la consumul estimat în studiul inițial, este vorba despre aproximativ 131 kWh/an.

La un tarif de 1,49 de lei/kWh, acest consum ar însemna aproximativ 196 de lei pe an.

2. PC-ul de gaming

Calculatoarele de gaming pot avea un consum mai ridicat decât alte dispozitive, iar unele componente și periferice pot continua să primească energie atunci când sistemul nu este utilizat.

Consumul estimat în studiul britanic este de aproximativ 85 kWh/an, ceea ce ar însemna aproximativ 127 de lei pe an la un tarif de 1,49 de lei/kWh.

3. Calculatorul desktop

Un calculator desktop lăsat în standby poate continua să consume energie, chiar dacă ecranul este oprit.

În calculul inițial, consumul anual estimat este de aproximativ 74 kWh, echivalentul a circa 110 lei la un tarif de 1,49 de lei/kWh.

4. Televizorul

Televizorul este unul dintre cele mai frecvent întâlnite exemple de aparat lăsat în standby.

Lumina de standby, conectarea la internet, actualizările automate și funcțiile de pornire rapidă pot face ca televizorul să nu fie complet oprit.

În calculul studiului, consumul este de aproximativ 55 kWh/an, adică în jur de 82 de lei pe an la 1,49 de lei/kWh.

5. Boxa sau radioul digital

Boxele inteligente și radiourile digitale pot rămâne conectate permanent la rețea.

În funcție de model, acestea pot menține conexiunea la internet și anumite funcții active chiar și atunci când nu redau muzică.

Consumul estimat în studiul britanic este de aproximativ 39 kWh/an, ceea ce ar însemna aproape 57 de lei pe an la tariful de 1,49 de lei/kWh.

6. Cuptorul

Unele cuptoare moderne au afișaj digital și alte funcții electronice care rămân active cât timp aparatul este conectat la priză.

Consumul estimat este de aproximativ 32 kWh/an, echivalentul a circa 47 de lei.

Totuși, în cazul cuptorului trebuie respectate instrucțiunile producătorului. Nu toate aparatele sunt concepute pentru a fi deconectate frecvent de la alimentare.

7. Fierbătorul electric

Un fierbător electric consumă foarte puțin atunci când nu este folosit, dar unele modele cu funcții suplimentare pot avea componente electronice care rămân alimentate.

Estimarea studiului este de aproximativ 20 kWh/an, adică în jur de 30 de lei pe an la 1,49 de lei/kWh.

8. Cuptorul cu microunde

Afișajul digital al cuptorului cu microunde este unul dintre cele mai vizibile exemple de consum în standby. Dacă ora și alte funcții rămân afișate permanent, aparatul consumă în continuare electricitate.

În calculul inițial, consumul ajunge la aproximativ 19 kWh/an, adică aproximativ 29 de lei.

9. Friteuza cu aer cald

Friteuzele cu aer cald moderne pot avea display-uri și componente electronice care rămân alimentate atunci când aparatul este conectat.

Consumul estimat este de aproximativ 16 kWh/an, ceea ce ar însemna circa 24 de lei la 1,49 de lei/kWh.

10. Slow cooker-ul

Pe ultimul loc în clasament se află slow cooker-ul, cu aceeași estimare ca friteuza cu aer. Consumul anual estimat este de aproximativ 16 kWh, echivalentul a circa 24 de lei la tariful de 1,49 de lei/kWh.

Cât ai putea economisi, de fapt

Dacă luăm consumurile estimate în studiul britanic și le raportăm la un tarif de 1,49 de lei/kWh, cele 10 dispozitive ar ajunge la aproximativ 724 de lei pe an.

Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Calculul trebuie privit însă ca o estimare orientativă. Nu înseamnă că fiecare gospodărie din România va economisi 724 de lei prin simpla scoatere din priză a acestor aparate.

Consumul diferă foarte mult de la un model la altul, iar prețul energiei depinde de contract și de zona de distribuție.

Nu este suficient să apeși butonul de standby

Experții citați în studiul britanic atrag atenția că standby-ul nu înseamnă neapărat oprirea completă a aparatului.

„A pune ceva în modul standby nu este același lucru cu a opri complet un dispozitiv sau a-l deconecta. De fapt, nu faci decât să pui dispozitivul în modul de repaus”, a spus Stephen Hankinson, expert în eficiență energetică la Electric Radiators Direct.

„Asta înseamnă că va genera electricitate în fundal, de unde și expresia «dispozitiv vampir»”, explică expertul.

Pentru aparatele pe care producătorul permite deconectarea, o soluție simplă este folosirea unei prize cu întrerupător. Astfel, mai multe dispozitive pot fi oprite complet printr-o singură apăsare de buton.

„Sună atât de simplu, dar oprirea aparatelor electrocasnice de la priză este într-adevăr cea mai bună modalitate de a te asigura că nu îți cheltuiești veniturile muncite din greu pentru a menține lucrurile în modul standby”, a adăugat expertul.

Totuși, nu toate aparatele trebuie scoase din priză. Echipamentele care trebuie să rămână alimentate pentru funcții de siguranță, actualizări, protecția datelor sau alte funcții esențiale nu ar trebui deconectate fără verificarea instrucțiunilor producătorului.

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